Corrida atlética virtual se desarrollará para concientizar sobre lesiones de médula espinal

Participants start during the Wings for Life World Run App Run in Kyiv, Ukraine on May 6, 2018 // Roman Rudakov for Wings for Life World Run // AP-1VKBJ2C9H2111 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //

La corrida es a beneficio de la investigación de una cura para las lesiones de médula espinal a través del sitio www.wingsforlifeworldrun.com

Parte de esta alianza considera el apoyo del primer unicornio social de Latinoamérica, en todos los entrenamientos gratuitos que se están realizando en Santiago cada miércoles, y la compra de 421 vouchers para la corrida –uno por cada uno de los colaboradores en Chile – que estarán regalando entre los usuarios activos de la aplicación.

Sobre la alianza Juan Pablo Larenas, encargado de dicho evento señaló que “esta alianza significa mucho, pues son el fiel reflejo de dos de los pilares fundamentales de esta organización: la prevención y el propósito”. Agregó que confían en que la iniciativa tendrá buena acogida. “Estamos muy contentos de poder aportar junto a Wings for Life World Run no solo al fomento de la vida sana y el deporte a través de la carrera, sino que también al apoyar una causa tan relevante y noble como lo es la búsqueda de una cura para las lesiones de la médula espinal”.

¿CÓMO Y DONDE SERÁ LA CORRIDA?

Para esta edición, Chile se sumará a la corrida global de forma digital a través de la aplicación “Wings for Life World Run” que se encuentra disponible para descargar en sistemas Android e iOS y le permitirá a todos los inscritos aportar a la fundación y correr desde donde quiera que estén. Sin embargo, la gran novedad para este año es que se considerarán cinco carreras físicas en diferentes regiones del país: Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Concepción y Temuco, que tendrán la chance de reunirse en torno a la corrida global.

Al ser un evento internacional, que se desarrolla a la misma hora sin importar dónde se esté, a Chile le tocará correr a las 07:00 am, por lo que el 8 de mayo la aplicación comenzará a funcionar automáticamente a esa hora y a través del sistema de GPS podrá monitorear cuántos kilómetros recorrió cada persona antes que el “auto-meta” digital lo alcance y termine su participación. Una vez que todos los participantes hayan sido alcanzados por la meta, se podrá ver en qué posición global quedó cada corredor.