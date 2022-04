Presentan obra literaria creada por un quillecano

El escritor en su presentación realizada en la Universidad de Concepción.

Con Provincia de los Sueños Rotos, en 2019, se comenzó a dar a conocer Máximo Fernández quien en los últimos días estrenó su más reciente libro, Millones de Luciérnagas, el cual retrata, entre otras cosas, las vivencias y estilos de vida de mujeres en el siglo pasado.

La entrevista, dirigida por el periodista Juvenal Rivera, comenzó con una certera y simple pregunta ¿Por qué se llama Millones de Luciérnagas? “Esto se desprende de uno de los pasajes de la novela, donde la protagonista, quien tiene muy mala suerte dentro de la trama, recuerda cuando miraba las luciérnagas con su abuela en las noches de verano”, respondió.

“Quise hacer un trabajo que apunta a reflejar una realidad que era común en nuestra provincia, en nuestra región, en nuestra comuna básicamente, y es un recorrido de una mujer en la mitad pasada de los años 50. Con sus dolores, con sus tragedias que le ocurren. (…) Y las luciérnagas son un momento hermoso dentro de la tragedia”, agregó.

Respecto a la provincia de Biobío en las obras, el autor confesó que: “En mis libros, en general, en alguna etapa los personajes están circunscritos territorialmente a la comuna de Quilleco, donde yo nací, a pesar de que llevo muchos años viviendo aquí en Los Ángeles, pero sigo muy ligado a esa zona, ya que mis padres y mi hermano viven allá”.

“Son muchos los lugares y el afecto que a uno lo llevan a recordar. Donde uno creció y se formó como ser humano en gran medida. Por regla general en ese periodo uno se forma como persona. Después uno adquiere conocimientos y se especializa en ciertas áreas, pero el ser humano se forma en esa primera etapa (…) Siempre está el recuerdo y en mi caso digo que soy quillecano. Donde esté siempre reconozco mi origen”, añadió.

Por otra parte, al hablar de la existencia de ciertas complicaciones a la hora de realizar producciones literarias dentro de la provincia, Fernández reconoció que: “Es mayor la dificultad. Si alguien lo ve como algo rentable claramente no lo es (…) Siendo realista y franco hay un tema que está asociado a cuestiones políticas y a cuestiones económicas, entonces siempre he visto dos tipos de escritores o dos grandes grupos de escritores, obviamente sin faltar el respeto de quienes no lo son”.

“Existen escritores que están ligados a nivel político y producen; y están los otros escritores que escriben por hobbie y ellos viven de su renta y como entretención tienen el tema de escribir”. Aunque el autor señaló que existe una tercera vía, que “es aquellos escritores consagrados que han escrito y han tenido la suerte de que alguno de sus libros se transformó en un éxito y pueden vivir de la escritura”.

Para quienes deseen adquirir un ejemplar de Millones de Luciérnagas, el autor explicó que: “A diferencia de Provincia de los Sueños Rotos, que está en la Feria Chilena del Libro, a la cual se puede acceder a través de feriachilenadellibro.cl, a raíz de la pandemia aún no se ha podido colocar el más reciente en la página, pero debiese estar próximamente disponible”.

En este sentido, Fernández aseveró que también se encuentra realizando esfuerzos para traer la versión física de la obra a las librerías angelinas, ya que recalcó lo importante que es Los Ángeles para su persona.

Ya en los últimos minutos de la entrevista, el escritor se tomó unos momentos para reflexionar de acuerdo a su carrera. “Si tengo una característica es que soy perseverante en cuanto a mis objetivos y, gracias a dios y a mi familia, he logrado conseguirlos. Uno de los objetivos que tenía era publicar (…) Todos dicen que hay que tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Yo me lo tomé en serio y solo me faltaba publicar el libro”, expresó.

“Tengo la necesidad de transmitir cosas y de ver el mundo en la gente. Al leer la historia me he dado cuenta de que los periodos son cíclicos, los personajes cambian pero las situaciones se mantienen. Los dolores pueden ser diferentes, pero siempre existen carencias en los seres humanos. A medida que vamos supliendo esas cuestiones básicas, nos van apareciendo otras carencias que a veces son más importantes que las primeras (…) Si uno está atento y observando se da cuenta que siempre habrán cosas que dan temas para los libros”, concluyó.