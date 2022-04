PDI por casas en Portal Manso de Velasco: “existe engaño (…) al ofrecer vivienda de calidad”

El informe pericial de la Policía de Investigaciones fue elocuente en sus conclusiones. En una inspección aleatoria a 18 viviendas de la villa Portal Manso de Velasco, en el sector sur de la ciudad de Los Ángeles, los efectivos de la policía civil confirmaron las denuncias realizadas por los residentes sobre la mala calidad de sus edificaciones.

Dicho informe es parte de las diligencias solicitadas por la parte acusadora en la querella criminal por estafa interpuesta en contra la constructora Manitoba Spa por los vecinos de ese conjunto habitacional.

Esa acción judicial se suma a la demanda colectiva presentada por 181 propietarios de la villa Portal Manso de Velasco (el total de residentes es de 254), quienes reclaman que más del 80% de sus casas presentan fallas, varias de las cuales son de tipo estructural.

Los problemas quedaron al descubierto en el invierno del 2020 cuando las precipitaciones del invierno dejaron al descubierto filtraciones en paredes y ventanas, además de fugas de agua y rotura de cañerías, descuadro de marcos de puertas, desperfectos en las terminaciones, entre otros.

Ese condominio es parte de los denominados proyectos de integración social, es decir, un 20% de las viviendas recibieron un aporte adicional en el subsidio habitacional por parte del Ministerio de Vivienda con el propósito de incorporar a personas de escasos recursos. El 80% restante corresponde a viviendas obtenidas a través de créditos hipotecarios.

Luis Gutiérrez, presidente de la junta de vecinos, afirmó que la pericia fue solicitada por “nuestros abogados, en el contexto de la querella penal- Hubo una muestra aleatoria en 18 viviendas y las 18 presentaron los mismos daños en las mismas dependencias. Lo nuevo que levantaron evidencia que aparece en el informe, como los cerámicos de baño, cocina y living comedor que se están quebrando de lado a lado”.

A juicio del dirigente, el reporte confirma las conclusiones de la Contraloría y el Servicio de la Vivienda y Urbanismo (Serviu? En el sentido que “la post venta realizada durante 2 años fue incapaz de dar una solución definitiva a las deficiencias constructivas y de terminaciones que presentan las viviendas aludidas”.

INFORME DE LA PDI

El informe pericial de la Policía de Investigaciones, que data de enero de este año, indica lo siguiente:

“Se informa a esa fiscalía que se seleccionó una muestra de un grupo de víctimas donde se efectuó una inspección ocular de sus viviendas, constatando que los daños de estas son coincidentes, tales como grietas las paredes, descuadre de puertas y ventanas, humedad tanto en cocinas como en baños, quiebre de cerámica y malas terminaciones en general”.

Se añade que lo anterior “fue ratificado por las víctimas en sus declaraciones policiales voluntarias, donde indicaron haber solicitado las reparaciones de esta área de post venta de la inmobiliaria Martabid, quienes han efectuado diversas reparaciones los inmuebles, sin embargo, no han solucionado los problemas que estás mantienen, ya que con el tiempo se reiteran, por lo que no han tenido soluciones definitivas, lo que ha motivado la decisión de no solicitar nuevas reparaciones (…)”.

En el documento también se pone de manifiesto que “se puede establecer que existió una deficiencia en cuanto a las construcciones de los inmuebles en cuestión, los que desde el inicio presentaron fallas, siendo estos comunes en la totalidad de la viviendas inspeccionadas, las cuales al ser reparadas por el área de postventa, vuelven a divisarse con el tiempo, por cuanto las víctimas no han obtenido soluciones reales sobre estos problemas por parte de la inmobiliaria, , lo que ha provocado en algunos casos que los mismos propietarios efectúen reparaciones con costos para ellos, así como también en ocasiones, el abandono de los inmuebles para que se efectúen las reparaciones”.

En consecuencia, de acuerdo a los funcionarios encargados de la pericia “existe un engaño por parte del imputado al ofrecer vivienda de calidad”.

EMPRESA MARTABID

Al ser consultada la empresa Martabid por el informe de la Policía de Investigaciones sobre la calidad de las viviendas, se indicó que dicho procedimiento es parte de un “proceso judicial en trámite”.

En función de lo anterior, desde la compañía se aseguró que no van a emitir declaraciones hasta que no haya un dictamen de la justicia.