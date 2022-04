Concejales de Cabrero: “La comunidad no quiere este proyecto” de remodelación de la Plaza de Armas

Los concejales de la comuna de Cabrero se refirieron a la votación en contra del proyecto que buscaba remodelar la Plaza de Armas, en donde indicaron diversos argumentos para esta determinación, entre ellos, la falta de participación ciudadana en las consultas ciudadanas, proyectos que aún no son entregados como el estadio, además de que –a juicio de los ediles- la ciudadanía no quiere la remodelación completa de este espacio público.

Recientemente el alcalde Mario Gierke anunció que buscará impulsar una consulta ciudadana para reposicionar el proyecto de remodelación integral. Cabe recordar que, en la última sesión del Concejo Municipal, los concejales por cuatro votos a dos rechazaron la propuesta.

“LA GENTE NO QUIERE QUE REMODELEN LA PLAZA”

Uno de los concejales que votó en contra de este proyecto fue el concejal Michael Esparza, quien en conversación con diario La Tribuna indicó que “la verdad es que me tocó estar presente cuando aún no era concejal, y cabe destacar que las consultas ciudadanas de este proyecto se realizaron en plena pandemia y a través de Zoom, por eso cuando estuve presente, me llamó mucho la atención que las 30 o 40 personas que había en esta instancia de participación ciudadana, más de la mitad eran funcionarios municipales, una minoría eran dirigentes o vecinos, y otra gran parte eran personas de la consultora que estaba llevando a cabo este diseño de proyecto”. Agregó que ante dicho escenario se opuso a la propuesta, “Creo que un proyecto de esta envergadura necesita contar con el respaldo de la mayoría de los vecinos, es una plaza donde se reúnen familias, donde van los niños a jugar, en donde los adultos mayores van a pasear, entonces lo dije en sesión y no desconozco de que la plaza necesite mejoras, pero por lo que hemos visto nosotros y hemos recabado la información y con las encuestas que hemos hecho en terreno y en redes sociales, la gente no quiere que remodelen la plaza”, precisó.

En esa misma línea agregó que los vecinos dudan del avance de esta iniciativa, “hay que reconocer que la gente está incrédula cuando aquí en nuestra comuna se llevan a cabo proyectos de esta envergadura, cabe destacar que tenemos un proyecto emblemático de la administración a medias que es el estadio de la comuna, un proyecto de mil 200 millones de pesos, tenemos sedes sociales que no se han terminado”.

En paralelo enumeró otras obras que siguen pendientes, “tenemos veredas que desde el año 2016 se aprobaron los recursos, a través de proyectos y desde esa fecha todavía no se arreglan, tenemos una ciclovía que aún no se ha entregado, entonces como concejal no quiero correr el riesgo de que el día de mañana un proyecto de esta envergadura, de más de mil millones de pesos, esté a medias y quede botado, y que después la excusa sea de que la empresa se fue y que el proceso esta judicializado”, enfatizó.

“GRAN PARTE DE LA COMUNIDAD NO QUIERE ESTE PROYECTO”

Por su parte el concejal Mauricio Rodríguez destacó la gran cantidad de proyectos que aún no han sido finalizados en la comuna, situación que gatilló su votación en contra a esta iniciativa.

En este caso comentó que “lo primero es manifestar mi preocupación por los proyectos abandonados que existen en nuestra comuna y que por una u otra razón no se han terminado” citando la construcción de sedes sociales, medialuna, ciclovía, la plaza de Monteáguila en su segunda etapa y el tan cuestionado estadio de Cabrero, entre otros.

Junto con ello, el concejal Rodríguez agregó que “este proyecto además se presentó hace muchos años, en el 2019 donde los costos de los materiales han variado bastante durante el tiempo, entonces tenemos el mismo presupuesto para realizar la misma obra en la Plaza de Armas, y lo más probable es que vaya a quedar en las mismas condiciones en la que se encuentran los proyectos anteriores”, relató.

Por último, el concejal enfatizó en que “gran parte de la comunidad no quiere este nuevo proyecto, están en contra de que la Plaza de Armas tenga una remodelación como esta, o sea la gente está de acuerdo con que se arreglen las veredas, los accesos universales para las personas con capacidad reducida, pero no que se remodele completa como lo indica este proyecto”.

En paralelo, expresó reparos “con respecto a la consulta ciudadana anunciada por el alcalde, no estoy de acuerdo porque el Concejo Municipal ya emitió su votación (…) Ahora esta consulta ciudadana que quiere hacer el alcalde no es vinculante y en realidad yo no estoy de acuerdo con que después de que se haga una votación el alcalde use como herramienta, y excediendo sus atribuciones, realizar una consulta ciudadana para presionar al concejo municipal y poder pedir que votemos nuevamente ya que la votación ya se dio y los resultados están claros”, finalizó.