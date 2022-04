Gremios angelinos evaluaron el nuevo plan Chile Apoya anunciado por el Gobierno

Gremios asociados al rubro de la economía y el comercio en Los Ángeles evaluaron las 21 medidas del plan Chile Apoya anunciado por el Gobierno la semana pasada.

La estrategia se basa en seis puntos relevantes: La reincorporación al trabajo formal remunerado; inversión pública; apoyo a sectores rezagados en la recuperación; impulso a las MiPyMEs; ingresos y costo de vida; e institucionalización de mecanismos de protección económica y social.

Consiste en una inversión de 1.386 millones de dólares en generación de empleo y apoyo a sectores rezagados; 1.340 millones de dólares en ayudas directas a los bolsillos de las familias y 1.000 millones de dólares en apoyo a las MiPyMEs.

Desde la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, en voz de su presidente Miguel Pezoa, indicó que “si bien son un esfuerzo importante, no llegan a la médula de la Pyme”.

En ese contexto, manifestó que “se debe canalizar una parte importante de esos recursos hacia un destino que nos permita salir de la crisis actual. Esos apoyos deberían de ser un apoyo directo a la vena a los comerciantes. Esperábamos medidas más al hueso, como transferencias directas a las Pymes, por ejemplo, ya que hay muchas pequeñas empresas muy ahogadas debido a las deudas contraídas en pandemia”.

Asimismo, precisó que “si bien el IFE Laboral es una buena alternativa, consideramos que puede ser pan para hoy y hambre para mañana, porque estamos en un clima de mucha incertidumbre con la discusión del aumento del sueldo mínimo y las 40 horas laborales, entre otros. Entonces, vamos a contratar más gente, pero cómo se sostiene esa contratación en el tiempo es la gran incógnita”.

De la misma forma, el presidente de Socabío, José Miguel Stegmeier, al ser consultado, explicó que “muchas de las propuestas son materia de ley, así que no serán de aplicación automática. Sería interesante conocer cuáles son las obras públicas que se emprenderán, y si no corresponden a lo que ya estaba planificado desde la cartera, saber si son obras de infraestructura productiva, etcétera, ya que efectivamente una medida de este tipo podría ser importante para generar empleo y trabajo a las empresas”.

En la misma línea, añadió que “creo importante señalar que parte de los anuncios serían aplicados sólo si vuelve el confinamiento por la pandemia, por lo tanto, en estos momentos más normales no operarían. Echamos de menos apoyos concretos al desarrollo silvoagropecuario, sobre todo en cuanto a apoyar las siembras de este año, ya que tal como están las condiciones de precios y de disponibilidad de los fertilizantes, es muy difícil que los agricultores puedan realizar normalmente sus siembras”.

Por su parte, Juan Andrés Aravena, secretario y vocero de la Agrupación Gastronómica de Los Ángeles, manifestó que “creemos que es un buen camino querer fortalecer las Pymes y la creación de nuevos empleos formales. Pero también es importante no olvidar el problema de la alta inflación. No sacamos nada con inyectar tantos recursos a la economía si no podemos controlar la inflación. De igual forma, consideramos que una muy buena manera de reactivar nuevamente la economía”.

En tanto, Fresia Valdebenito, fundadora de la agrupación Espacio Artesano en Los Ángeles, mencionó que específicamente en la medida asociada al Bono de los Trabajadores de la Cultura, “aún no se sabe a quiénes beneficiará, pues el Ministerio de las Culturas recién informará en algunos días más, cómo se harán las postulaciones. Tendremos que esperar pacientemente cómo se harán las postulaciones y qué tipo de cultura y arte son los beneficiados. Por ahora, cruzamos los dedos para que como artistas se nos considere”.