Actores vinculados a la deuda histórica

Esto es como preguntarse qué fue primero, si el huevo o la gallina; o por lo menos algo muy parecido a eso, habida consideración de los múltiples intervinientes que se han cruzado interesada (los unos y los más, por el rédito político que se podría obtener para presentes y futuras contiendas electorales) y / o desinteresadamente (los otros, o los menos, quizás, pensando en un generoso acto de justicia y solidaridad) en torno al tratamiento del tema y cuando se ha tratado de buscar, por otro lado, el conjunto de razones – o los impedimentos, para ser más claros – que han llevado a que un problema tan sensible para un no despreciable segmento de profesionales de la educación de nuestro país (cerca de 60 mil ahora) no haya sido resuelto todavía, y por ningún gobierno democrático.

Y así ha sido que en estas idas y venidas (y, por qué no, entre vueltas y revueltas también) alrededor de la ignominiosa Deuda Histórica que tiene el Estado de Chile con los profesores afectos a la misma, han confluido no sólo los propios docentes agraviados, sino que cuánto político de corriente, tono y gobierno haya sido posible imaginar; y esto, por cierto, además de la concurrencia de los dirigentes del Colegio de Profesores que en cada oportunidad – la de ellos, claro está – han dicho haber actuado en función de los intereses de los vulnerados, atendida la natral potestad de que gozarían, según ellos, al respecto, pero sin que se haya provisto a los docentes DH resultado alguno que hablase de una clara evidencia.

Así las cosas, si nos hacemos cargo – y ahora pensando, antes que todo, en el siempre presente mundo de las ilusiones y las ofertas de campaña (refiriéndome, como es evidente, al mundo político) – de por lo menos cuatro sufragantes por familia que multiplicados por los setenta mil pedagogos afectados por la Deuda histórica (DH), el panorama no podría ser otro que un más que atractivo universo electoral de doscientos ochenta mil votantes disponibles por período electoral que junto con asegurar por su tamaño cualquier cargo de elección popular como jefes de estado, parlamentarios (al cabo, senadores y diputados), gobernadores, consejeros regionales, ediles y concejales, más los obtenidos por recomendaciones de afines a la autoridad de que se trate, es claro que, en esta relación costo / beneficio, luego de compradas las ofertas por unos desesperados docentes DH, no ha sido todo lo empático, voluntarioso y comprometido que se hubiera querido como para haber favorecido una efectiva solución a la deuda en comento, aunque hubiera sido – si no para hacer justicia en el amplio sentido de la palabra (esa justicia esperada por más de cuarenta años a la fecha) – para agradecer los votos de los afectados y sus familias.

Por otra parte, hasta antes de la llegada del régimen militar, los profesores, en general, formaban parte del denominado Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), compartiendo fines, objetivos y proyectos con los asistentes de la educación, sindicato que después de su disolución por obra y gracia de las circunstancias dio lugar a una diversidad de gremios entre los cuales se contó al Colegio de Profesores de Chile AG, mismo que fuera fundado el 16 de octubre de 1974 por Decreto 678 del gobierno de facto de la época, pasando a ser un actor principal en el tratamiento del tema de la Deuda Histórica generada a partir del año 1.981 con el traspaso de la educación pública a las municipalidades. Gremio, éste, que por desgracia nunca fue capaz – y durante cuarenta y dos años – de arribar a solución alguna que les devolviese a los docentes los dineros que eran de su propiedad (toda vez que el Estado de Chile había vulnerado su derecho a impetrar los beneficios derivados del Decreto Ley 3.551), que no haya sido la búsqueda de indignantes reparaciones.

Pero lo que ha sido evidente también – y un factor importante en la pérdida de horizontes para la solución de la Deuda Histórica – es la tendencia de los propios afectados a la dispersión y al uso de estrategias que hasta ahora han resultado por lo inútiles improductivas.