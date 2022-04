Krause ante hechos de violencia: “Hay que repensar la labor de los policías”

Los trece asesinatos ocurridos en Los Ángeles en lo que va corrido de este año causan preocupación en la comunidad, sumando a ello otros hechos de violencia en distintos sectores de la ciudad, algunos de ellos con el uso de armas de fuego o cortantes.

La alarma se acrecienta al considerar que uno de los homicidios, el ocurrido el 26 de marzo pasado, cobró la vida de un hombre que habría sido confundido por el victimario.

Frente a este escenario, el alcalde Esteban Krause abordó el tema en entrevista con radio San Cristóbal.

Al respecto, la autoridad comunal entregó un diagnóstico de la situación actual, tanto a nivel local como nacional, detallando algunas de las alternativas que se podrían tomar para enfrentar la realidad de la capital provincial.

“Como país estamos sufriendo las mismas situaciones que están viviendo países latinoamericanos como Colombia o Perú, en donde poco a poco el narcotráfico se ha ido infiltrando. Hay condiciones propicias para que este tipo de delitos se pueda ejercer en este momento con todas las malas consecuencias que eso trae, es decir, el narcotráfico se infiltra en los servicios, se infiltra en las policías, se infiltra en los barrios, genera un círculo que es muy peligroso para la sociedad en general”, comenzó contando la autoridad.

EL ESCENARIO LOCAL

“Los Ángeles no está ajeno a esta situación que vive el país, lamentablemente una situación mucho más dura, mucho más extrema, como ha sido el tema de los ajusticiamientos y los asesinatos de integrantes de bandas de narcotráfico”, agregó.

En este sentido el edil fue claro a la hora de sugerir cómo actuar. “Lo que tenemos que hacer hoy día es que el Ministerio de Justicia, los tribunales, el Ministerio Público, Carabineros y la Policía de Investigaciones puedan abordar este tipo de delitos. Creo firmemente que hay que repensar la labor de los policías (…) En el sentido de que el delito es distinto”, señaló.

En paralelo, expresó que los delitos han ido cambiando al paso de los años pero que la violencia va en aumento. “Cuando era gobernador me tocaba ir a Paillihue a conversar el tema de la delincuencia y lo que hablábamos ahí era que se roban la bicicleta, se robaban el balón de gas (…) Pero hoy día el delito es el narcotráfico, es el robo con violencia. Entonces es otro nivel de trabajo policial que hay que hacer para poder generar mayor seguridad”, sostuvo Krause.

A su vez, precisó que no cree que Carabineros deba destinar personal a labores de tránsito. “Nosotros tenemos 14 o 15 Carabineros parados frente a una escuela para que los conductores respeten a los niños. Entonces porque no tener otro tipo de policías que se dediquen al tránsito o se dediquen a las cuestiones más locales”, declaró.

EVALUAR CASO A CASO

Con respecto al rol de la justicia, el alcalde detalló que se deberían “acotar las libertades que se dan a los detenidos por Carabineros. O sea si un señor tiene 50 detenciones, por algo es. No es un trabajador que cumple honorarios, es un delincuente. Entonces cuando ya lo estamos atrapando una vez, dos veces, tres veces, y lo seguimos dejando en libertad provisional, creo que esa medida hay que acotarla un poco más”.

En otro orden, a juicio de la autoridad comunal, durante los meses de mayores restricciones producto de la pandemia hubo repercusiones en el desarrollo de malas prácticas en la comunidad. “Nosotros como municipalidad hemos estado permanentemente en los barrios, pero hubo un año y medio en que no estuvimos y en ese espacio entraron otros que no son los más buenos del barrio. Entonces creo que es importante que no se pierda el Estado dentro de las poblaciones, de las villas, haciendo actividades recreativas, culturales o fiscalización”, concluyó.