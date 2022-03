Presidente ANFA Biobío: “Siempre hemos hecho gestos de buena voluntad pero nos cansamos”

“Decidimos romper relaciones administrativas con el club Iberia”, así de tajante señaló a La Tribuna, el timonel de la Anfa Biobío – Los Ángeles, Ricardo Hernández, la razón de esa determinación, pasa por la negativa del club Azulgrana de dar la libertad de acciones a varios jugadores que llegaron a la entidad que milita en la Segunda División Profesional, convencidos de tener una proyección importante en sus jóvenes carreras y que, sin embargo, dijo, “terminaron amarrados al club” y por la advertencia a varios chicos del fútbol joven de Iberia de jugar en el fútbol amatuer.

Dicha postura, fue unánime tras el consejo de presidentes de los 25 clubes del fútbol amateur.

“Todo lo que se dice a principio de año es bonito, con buenas intenciones y todo queda en eso”, formuló Hernández, a propósito de la fracasada reunión que se desarrolló el año pasado con él, aquel entonces, director deportivo, Sebastián González con la dirigencia de la ANFA, tratando en aquella oportunidad de mejorar el vínculo entre ambas entidades. “Nosotros siempre cedimos a las buenas intenciones, de hecho, estábamos posibilitando dar los espacios necesarios de las canchas de Anfa, en medio de las competiciones locales, para que Iberia con el fútbol de menores realizara su competencia”.

Existen muchos jugadores de series menores que nacieron del fútbol Anfa, subrayó Hernández que, al día de hoy, entrenan en Deportes Iberia, pero que dijo, son advertidos que, si juegan por algún club nuestro del fútbol amatuer, serán eliminados del club Azulgrana. “Lo digo textualmente y sin miedo, los señores técnicos de Iberia amenazan a los chicos que, si participan en la competencia de Anfa Biobío, serán sacados de Iberia, jugando con sus sueños y con sus ilusiones, eso no se hace”.

“LOS CHICOS NO PERTENECEN A IBERIA”

Hernández fue más allá en sus declaraciones, e incluso aclaró que gran parte de los chicos que forman parte del fútbol joven de Iberia aun no pagan los pases a la Federación. “Es que ellos se nutren de nuestros jugadores, ellos se llevan a los chicos para sus categorías, pero en el papel son nuestros, pues ellos (Iberia) aun no pagan los costos de su inscripción en la Federación y ahora andan solicitándoles a los padres de los niños y jóvenes pagar de su bolsillo el costo de la inscripción, aunque después se les devuelvan, por lo tanto, Iberia no es dueño de estos jugadores”.

El costo aproximado por cada jugador a la Federación de fútbol de Chile es de 100 a 110 mil pesos, según el presidente de la Anfa local.

LIBERTAD DE ACCIÓN

En otro tema, siempre vinculado a la situación contractual de los jugadores que pasan de Anfa a Iberia, está la polémica en la libertad de acción de chicos, algunos no tanto, que terminan “amarrados” como dijo Hernández a Iberia, sin proyección y sin posibilidad de retornar a la Anfa.

También tenemos otro inconveniente con Iberia, manifestó Hernández, y es el hecho de que muchos jugadores que pasan definitivamente a formar parte de las filas del club y que, tras un tiempo, no son considerados por el primer equipo y donde tampoco son contratados, quedan atrapados y a la deriva administrativamente, pues el club no los deja marcharse, cortándoles la posibilidad, por ejemplo, de volver al fútbol amateur. “Hay jugadores que están pidiendo la libertad de acción e Iberia no los quiere dejar y ello no está bien, de hecho, existe un jugador de 25 años que en su momento fue llamado a Iberia y que ahora no puede volver a Anfa, debiendo jugar en el fútbol campesino”.

Por otro lado, el presidente del Club Deportivo Atlas, Juan Sepúlveda, señaló a La Tribuna, que su institución lleva 4 años, tratando de que le den la libertad de acción a un jugador y, “hasta el día de hoy, puros trámites, nada”.

“Nosotros como dirigentes nos sentimos pasado a llevar”, precisó.

Finalmente, Hernández, enfatizó, – “No me voy a prestar para conversar, salvo que los 25 presidentes reviertan la situación, porque a nuestro juicio se está esclavizando a los jugadores”.