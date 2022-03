Desarticulan banda criminal que operaba en la Macro Zona Sur: Dos replicas de fusiles fueron recuperadas

Un exitoso operativo se llevó a cabo en la Macro Zona Sur, específicamente en el sector Peleco en la comuna de Cañete, Región del Bío Bío, donde Carabineros del OS- 7 Concepción lograron desarticular una Organización Criminal dedicada al tráfico de drogas.

En lo específico, los efectivos especializados en coordinación con la Fiscalía Local de Cañete, allanaron un domicilio ubicado en el sector Peleco, donde detuvieron a tres hombres y una mujer en cuyo poder se encontraron más de cinco kilos de drogas, gran cantidad de armas, municiones, un vehículo robado y diversas especies que evidencian el delito

El Coronel Juan Pablo Ureta, Jefe del Depto. de Operaciones de la Octava Zona Bio Bío detalló que “quiero destacar el trabajo integral, Fiscalía, Carabineros y servicios especializados para desbaratar en este nivel, este flagelo y este tipo de armamento que se utiliza para proteger la producción y comercialización de drogas ilícitas”

Respecto al detalle de las incautaciones, fueron sacados de circulación tres kilos 202 Gramos 800 Miligramos de Clorhidrato de Cocaína, un Kilo 379 Gramos 500 Miligramos de Marihuana, 640 Gramos 300 Miligramos de pasta Base de Cocaína, dos Réplicas de fusiles Airsoft, un arma de fuego de fabricación artesanal, con su respectivo cargador, una escopeta calibre 12, una pistola de fabricación Argentina, una Pistola de Aire Comprimido, un tambor para pistola con capacidad para 50 tiros.

Además se incautó un automóvil marca Mazda modelo new 3 año 2018, el cual mantiene un encargo vigente por robo de fecha 4 de febrero de 2022, por el delito de robo con intimidación en la comuna de Macul, 61 Cartuchos de escopeta Calibre 12 mm, 159 cartuchos de pistola calibre 9 mm de diferentes marcas, 110 cartuchos de Revólver calibre 38, 35 cartuchos de revólver calibre 22, 6 cartuchos de fogueo calibre 38, dos chalecos antibalas y una caja de fuegos de artificios tipo torta.

EL Coronel Ureta relató al respecto que “esta investigación continúa, nuestros servicios especializados van a seguir trabajando, vamos a ingresar a toda las zonas que sean necesarias en coordinación con la Fiscalía Local de Cañete”.

Los detenidos fueron identificados como I. J. H. G., con antecedentes por los delitos de hurto y tráfico en pequeñas cantidades; J. D. J. J., quien mantiene antecedentes por porte de arma de fuego y una orden de aprehensión vigente por el mismo delito emanada del Juzgado de Garantía de Lebu; P. M. R. F., sin antecedentes penales; y J. C. P. H. quien no registra antecedentes, no obstante mantiene una orden de aprehensión vigente por infracción a la Ley 20.000, emanada del Juzgado de Garantía de Lebu.

Este golpe al crimen organizado que se da en la Macro Zona Sur, contempla la imputación de delitos como Tráfico de Drogas, Receptación, Infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos, y da cuenta del exhaustivo trabajo que está realizando y continuará desarrollando Carabineros en esa zona, para poner a disposición de la justicia a quienes delinquen y así evitar que continúen generando inseguridad y temor en la ciudadanía.