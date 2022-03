Diputada Flor Weisse: “No soy partidaria de retirar el Estado de Excepción”

Tras el anuncio del gobierno de Gabriel Boric de no renovar el Estado de Excepción Constitucional que rige en la Macro Zonasur en las provincias de Biobío, Malleco, Arauco y Cautín, la parlamentaria por el distrito 21 Flor Weisse reaccionó frente a esta medida, donde se mostró contraria al término de esta iniciativa que busca apoyar la labor de las policías en la zona, y donde indicó que “se ha roto de manera muy fuerte el Estado de Derecho, donde la gente no puede vivir en paz”.

En este caso la parlamentaria indicó que “cuando hay crisis de violencia, de inseguridad tan brutales como las que estamos viviendo en la macro zona sur, y particularmente en la provincia de Arauco, el Estado tiene el deber de utilizar todas las herramientas que entrega el ordenamiento jurídico y están dentro del marco constitucional, y el Estado de Excepción es una de ellas”.

Junto con ello manifestó que “cuando se ha roto de manera muy fuerte el Estado de derecho, donde la gente no puede vivir en paz, y por ello el Estado de Excepción tiene el argumento que es combatir el crimen organizado, la asociación ilícita que opera a través de grupos que ejercen la violencia y el terrorismo para tomar control de un territorio determinado, entonces frente a eso, por supuesto que no soy partidaria de retirar el Estado de Excepción porque es uno de los mecanismos para entregar mayor seguridad a los habitantes”, enfatizó.

En esa misma línea, Flor Weisse agregó que “claramente esto no termina con el Estado de Excepción, pero la pregunta que habría que hacerse entonces es ¿Cuáles habrían sido las cifras –que hoy día están a la baja en términos de estadística- si no hubiese habido Estado de Excepción? Muy por el contrario, lo que hay que hacer es que a través de esta figura constitucional, se entregue un mayor respaldo a las policías que tienen que prevenir y controlar este tipo de hechos, entonces mi opinión es que no comparto en lo absoluto que se retire el Estado de Excepción en la macro zona sur, y si eso ocurre como lo estamos viendo hasta ahora, lo que esperamos entonces es que el nuevo gobierno entregue con claridad cuál va a ser su estrategia, sus planes, programas o sus acciones en términos concretos para brindarle el derecho de vivir en paz que tenemos todos los chilenos y chilenas, donde hoy día en la provincia de Arauco ese derecho ha sido absolutamente vulnerado”.

Flor Weisse, diputada distrito 21

VISITA DE MINISTRA A LA ARAUCANÍA

Tras el anuncio de la visita a la región de La Araucanía por parte de la ministra del Interior Izkia Siches, el gobernador regional Luciano Rivas manifestó que “llamamos a la ministra a que venga a la región, pero que pueda reunirse con todos. Si bien este es un tema de nuestra región, también es un tema país y necesitamos que la nueva autoridad a nivel nacional, tanto el Presidente como su ministra del Interior y lo que han planteado ellos con estos consejos de ministros que van a estar viajando a la región, tengan la apertura de conversar con todos los actores”, precisó.

Junto con lo anterior, el gobernador de La Araucanía aseguró a Emol que espera “encontrar soluciones que sean efectivas”, pues puntualizó que para combatir los hechos de violencia “debemos sacarnos estas vendas políticas que podemos llegar a tener, dejarlas de lado y poder construir desde una visión más amplia en la Región de La Araucanía”.

Por último, el gobernador planteó que Siches debe escuchar “a todos. Aquí tienen que ser escuchados los pequeños parceleros, tiene que hablar con los contratistas forestales, tiene que hablar con los alcaldes, con el gobernador, con todas las personas que podamos ayudar a que este tema vaya solucionándose con una paz duradera”, donde agregó que “la disponibilidad para avanzar está, creo que los ejercicios que se han realizado en el pasado se pueden mirar, y aquí no todo se revuelve con mayor seguridad y con la acción policial y tampoco solamente con diálogo, tiene que haber una mezcla y la mejor fórmula para ir avanzando”, finalizó.