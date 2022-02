El tenista nacional Christian Garin pone en duda su continuidad

Fue una dura derrota la que sufrió el tenista chileno y primera raqueta nacional, Christian Garin, anoche en San Carlos de Apoquindo ante el connacional, Alejandro Tabilo, dejándolo afuera del Chile Open. A tal punto que Garin esbozó la posibilidad de alejarse del deporte que más ama.

Al menos así lo indicó, en conferencia de prensa, “se me ha hecho horrible jugar al tenis, he puesto muchas ganas y no se da. Mañana tomaré una decisión en cuanto a mi futuro, ahí veré lo que haré”.

Garin cayó en octavos de final con un doble 6 a 3.