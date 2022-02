El relato de una de las víctimas que perdió su casa a orillas del Lago Lanalhue

“Un vecino nos avisó a las 3 de la mañana que la casa estaba ardiendo en llamas. Fueron algunos familiares pero cuando llegaron ya no quedaba nada”. Esta es una parte del relato de Roberto Parant, dueño de una casa de veraneo ubicada a orillas del Lago Lanalhue, provincia de Arauco, construida en el año 1975 por su abuelo.

Su experiencia se suma a la de otros vecinos del sector, cuyas viviendas también han sido quemadas por desconocidos.

En conversación con diario La Tribuna, Parant aseguró que el domingo 13 de febrero, a eso de las 3 de la madrugada, un vecino lo llamó para informarle que la casa de veraneo estaba siendo consumida por el fuego. “Se dio aviso a Carabineros, quienes llegaron al lugar junto con Bomberos, los cuales terminaron de apagar el fuego que también estaba consumiendo algunos árboles y pastizales de alrededor. Es una enorme pérdida, ya que era un punto de encuentro donde nos juntábamos y compartíamos todos en familia”, contó.

Sin embargo, manifestó que para él y su familia el incendio no fue una sorpresa porque cerca de tres semanas antes marcaron la casa con distintos símbolos y dejaron una bandera en el portón. Expresó que “fue una crónica de una muerte anunciada. Sabíamos que esto podría suceder, hicimos las denuncias correspondientes, dimos aviso a las autoridades de esta situación, pero no se tomó ninguna medida para poder evitarlo. Ante la pasividad e indiferencia del gobierno y sus autoridades uno se trata de preparar emocionalmente para el día que ocurra, pero cuando sucede, es muy difícil de aceptar y no existe consuelo. Son muchos años de recuerdos y vivencias que se perdieron. En el último tiempo han quemado más de 70 casas en el lago, incluso casas de vecinos y amigos que vivían todo el año en ellas. Hace poco frente a la que era nuestra casa quemaron 31 viviendas en una misma noche. Es inaceptable que el gobierno de turno no proteja a sus ciudadanos y no defienda el Estado de Derecho”.

En relación a lo mismo, agregó que “afortunadamente no había nadie en la casa. Ya sabíamos que esto podría suceder y no queríamos exponer a los niños ni a la familia. En la mitad de la noche podían llegar encapuchados armados, nos sacan de la casa y la queman. Para no vivir ese evento traumático decidimos quedarnos en Angol y no ir a veranear este año”.

Tras lo ocurrido, la víctima explicó que se realizó la denuncia y también estuvo presente el presidente de la Asociación de Víctimas de Arauco. “Hasta ahora estamos efectuando todas las diligencias legales, estamos recibiendo ayuda de la agrupación del Lago Lanalhue conformada por más personas que se han visto afectadas por este tipo de ataques. Hay algunos abogados que nos están orientando sobre las medidas que en forma individual y grupal tenemos que tomar”.

El hecho se suma a las casi 31 cabañas en la ribera del lago Lanalhue que ya habían sido destruidas en un ataque incendiario perpetrado por encapuchados en la comuna de Contulmo.

En ese entonces, los sujetos irrumpieron en el camping Santa Elvira efectuando disparos, robaron vehículos y bloquearon la ruta para facilitar su huida.

En esa misma ruta se registraron otros violentos incidentes, tales como el robo de vehículos en la zona y una mujer lesionada.