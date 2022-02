Turismo en la provincia se reactivó: cifras de visitantes superaron temporadas anteriores

Luego de una temporada 2020-2021 preocupante para los empresarios turísticos de la provincia, la reapertura de las actividades les permitió conseguir cifras record en utilización de servicios relacionados a su rubro.

Un positivo balance de lo que va de la temporada estival realizaron voceros del Consejo de Turismo Biobío y empresarios turísticos de Saltos del Laja y Yumbel, quienes aseguraron que los niveles de ocupación de los distintos servicios asociados a la actividad superaron incluso periodos previos a la pandemia. ¿La razón? Los turistas locales fueron los más relevantes en estas vacaciones.

El presidente del Consejo de Turismo de la Provincia de Biobío, Hernán Hernández, dijo a Diario La Tribuna que “considerando que venimos saliendo de un año complejo”, estudios de Sernatur Biobío con las oficinas de turismo, arrojaron que “en 2021 solamente se logró la subsistencia de los centros turísticos, pero hubo un crecimiento en Saltos del Laja, que aumentó su ocupación de alojamientos entre el 2021 y 2022 en un 84 por ciento”.

En Alto Biobío, afirmó que “están copados en su uso para turismo hasta el 28 de febrero porque las personas se volcaron a estas zonas al tener mayor espacio, además de ser muy estética y tranquila, lo que ha permitido retomar una cierta normalidad de la actividad turística”.

Sin embargo, Hernández dijo que “cambió nuestro foco de atención, que antes era el turista extranjero, pero con las restricciones de movilidad internacional, este se movió al turista nacional que representa el 90 o 99 por ciento de los visitantes que vienen de cerca de estos centros o de otros puntos del país”.

SALTOS DEL LAJA

Al respecto, el gerente general del Hotel Salto del Laja, miembro de la Cámara de Turismo de Salto del Laja y vicepresidente de la Comisión de Turismo de la provincia de Biobío, Martín Puffe, dijo a Diario La Tribuna que “enero en general fue muy positivo”.

De acuerdo a sus datos, “en general los fines de semana ni siquiera había disponibilidad de cabañas en el sector y lo mismo pasaba con los camping, a los que acudió mucha gente”.

Puffe contó que “en general antes de navidad y año nuevo hay bastante gente, pero la mayor cantidad de visitantes se da desde el 10 de enero aproximadamente hasta el 20 o 25 de febrero, con ocupación casi completa, de hecho eso ocurrió este año: hubo muchos visitantes, todos los restaurantes estaban llenos y los últimos 20 días casi no hubo disponibilidad de cabañas”.

A modo de ejemplo, señaló que “en un chat que tenemos con todos los empresarios turísticos, muchos consultaban si alguno tenía disponibilidad porque su propia ocupación estaba completa”.

A pesar del positivo balance para los Saltos del Laja, el gerente del hotel homónimo lamentó que “mucha gente no ocupaba las mascarillas todo el tiempo al salir, cosa que se entiende por el tema del calor, pero falta una buena fiscalización del sector por parte de la autoridad de salud, aunque cuesta, porque mucha gente no hace caso, se puede poner agresiva y no hay un control de la gente que usa el sendero principal”.

A su juicio, “debería haber un aforo específico, pero llevamos trabajando más de un año y medio con la Seremi de Salud para fiscalizar y educar a los diferentes camping y cabañas, con apoyo del Servicio Nacional de Turismo, pero los locales cumplen con las medidas sanitarias, los problemas ocurren afuera, en la calle o el sendero”.

A pesar de lo anterior, Puffe dijo que el balance de la temporada hasta ahora ha sido positivo, tanto a nivel de actividad como sanitario en general.

YUMBEL

Isidro Ugarte, chef del restaurant El Relicario, ubicado en Yumbel Estación, recordó que “el año pasado prácticamente no tuvimos actividad, pero esta temporada ha sido bastante buena para los que nos dedicamos al rubro gastronómico en Yumbel”.

Según su testimonio, “en conversaciones con otras personas dedicadas a la gastronomía hemos, llegado a la conclusión de que este año tuvo un crecimiento explosivo, incluso comparado con años sin pandemia y esto respetando todas las normas sanitarias”.

Ugarte sostuvo que “el encierro al que empujó el Covid-19 hizo que la gente quisiera salir, vivir la vida de otra manera, los bonos para los trabajadores y los retiros permitieron que pudieran hacer uso de un dinero que no pudieron gastar en cuarentena”.

El empresario agregó que “el turismo religioso que atrae la celebración a San Sebastián sigue siendo uno de los eventos más importantes del año, que atrae a su vez un volumen constante de turistas que no quieren quedar en deuda con el santo, ayudando también a los que trabajamos con el gasto que realizan los visitantes al momento de hacer uso de los distintos servicios y productos que ofrecemos en el sector”. A pesar de lo anterior, Isidro dijo que “todos en la comuna tenemos la duda sobre cómo avanzará el Covid, también el cambio de gobierno genera dudas sobre cómo se comportará la economía, incertidumbre que no se nota, pero con la llegada de marzo las personas comienzan a restringirse económicamente, aunque lo que le favorecerá a Yumbel es que mucha gente ha venido a vivir acá, estamos cerca de ciudades grandes como Concepción pero no hay problemas con el tránsito en automóvil, por ejemplo, lo que nos ayudará a crecer y a mantener el flujo de personas, que en invierno baja, pero lo importante es que la gente venga”.