Los testimonios de quienes hicieron del reciclaje una forma de vida

Cerca de 1,26 kilos de residuos al día por persona generamos los chilenos, lo que se traduce en un total de 8,1 millones de toneladas de basura. Ante esas cifras surgen los cuestionamientos, pero también la gran pregunta por dónde empezar.

Así hizo, en sus tiempos universitarios la abogada Paula Cisternas, quien tomó la decisión de partir inicialmente con los envases de vidrios, los que fue depositando en los contenedores de Coaniquem, luego al irse a vivir sola comenzó a separar papeles, vidrios y otros materiales pues era costumbre en el edificio donde se encontraba. Sin embargo, al cambiarse a otro lugar dejo el hábito. “Hoy lo retome por un tema de conciencia, soy mamá y quiero entregar a mi hija el mejor mundo posible. Es la única forma de tratar de arreglar un daño que se está convirtiendo en algo irreversible”, enfatiza.

En Chile se generan 17 millones de toneladas de residuos al año, de las cuales 7 millones corresponden a residuos domiciliarios. De estos últimos, sólo el 10% se recicla.

Lo que parecía un desafío del aniversario del colegio de uno de sus hijos, se transformó en un hito personal para Leticia García Inostroza, periodista angelina, que comenzó reuniendo colillas de cigarrillos a fin de alcanzar puntos para la alianza. En dos semanas, en su trayecto por distintos lugares de la ciudad logró reunir diecisiete botellas de litro y medio con colillas. “Esto me impacto y me hizo pensar que si bien nuestra familia no fuma, estábamos contaminado de otras maneras, así nació la inspiración en agosto pasado de comenzar a separar y reciclar materiales. Luego encontré a la empresa Verde Impacto, que entrega en Los Ángeles el servicio de reciclaje a domicilio.”

De sus tiempos de trabajo en la empresa minera, Carlos López, Ingeniero de Ejecución Industrial y experto en prevención de riesgos aprendió la conciencia por reciclar. Hace cinco años decidió disminuir su consumo de plástico para lo que comenzó a armar ecoladrillos, alcanzando 25 en total, luego paso al reciclaje de los residuos orgánicos a través del compostaje. “Tomar este camino es maravilloso; sin embargo, hay poca información y espacios para poder hacerlo no solo con papeles, plástico y cartón existen una serie de desechos que podemos separar. Es importante comenzar a generar conciencia sobre el reciclaje domiciliario (materiales y orgánicos) en mi caso he reducido significativamente la cantidad de basura que saco, sacando solo 1 bolsa grande a la semana”.

Se calcula que el plástico tarda entre 100 y 1.000 años en descomponerse. Una botella de plástico tarda hasta 500 años en desintegrarse, aunque si está enterrada este tiempo se prolonga aún más.

Reciclar nos hace mejores personas

¿En serio? ¿Mejores personas? Sí tal cual, así lo piensa lo piensa Hugo Muñoz, Director de Ecología en tu Barrio, quien nos comparte los GPS de sostenibilidad que nos deben guiar en este camino.

“Debemos partir preguntándonos qué implicancia tiene lo que estoy haciendo, como lo corrijo y qué puedo mejorar. En esa línea, podemos articular el reducir, reutilizar y reciclar , un caso práctico puede ser con una botella plástica , la que se puede tardar hasta 400 años en descomponerse, aquí podemos pensar en la solución de cómo darle una nueva vida. ”, enfatiza.

La brújula de la sostenibilidad ambiental debe estar puesta en lo que hacemos en el día a día, potenciando algo tan simple como la recuperación de nuestro suelo a través del compostaje así parte la revolución de lo orgánico, una de las máximas de la empresa Ecología en tu Barrio. “Al compostar nos permite devolver al suelo lo que de él hemos sacado para generar los alimentos y hortalizas de las cuales nos nutrimos», recalca.

Contagio positivo

“Por una amiga me metí al mundo del reciclaje”, nos cuenta la periodista María Consuelo Fernández quien ya lleva casi dos años en este proceso que se ha transformado en un hábito donde toda su familia participa. “No pensé que podía reducir tanto, a las botellas les puedes sacar la tapita para entregar a fundaciones que realizan campañas, luego están los eco ladrillos donde puedes ir metiendo por ejemplo el plumavit u otros plásticos, las pilas que puedes entregarlas en algunos puntos”.

Para María Consuelo reciclar es un hábito que implica información, cuidado y dedicación. “Las botellas deben entregarse limpias, sin etiquetas para que puedan ser recepcionadas, en el caso del plástico existen distintas categorías, entonces, tienes que estar al tanto de lo que se puede llevar a los puntos limpios, en qué estado o donde dirigirte. Aquí hay un desafío grande pues no están los incentivos para que llegue a las personas y se considere el reciclar como una opción”.

“Reciclar es un hábito que como andar en bicicleta debemos fomentar,” enfatiza. Su próximo desafío es seguir afianzando en el camino de reducir sus impactos y contagiar a otros, así como ella lo vivio.