Iniciativa Popular de Norma que busca la defensa del rodeo será debatida en Convención Constitucional

La representación del mundo corralero y campesino en la Convención Constituyente preocupa a sus representantes, quienes sienten que el desconocimiento de los detractores ha llegado a poner en riesgo el deporte nacional chileno.

La Iniciativa Popular de Norma Constitucional que busca defender prácticas del mundo rural y corralero nacional, “Mapa de las Tradiciones Chilenas”, logró reunir las firmas y pasar a formar parte del debate legislativo dentro de la Convención Constituyente, instancia que permitiría a los representantes de estos sectores acercar los detractores a esta cultura y asegurar la permanencia de tradiciones como el rodeo o las carreras a la chilena en el panorama criollo nacional.

El presidente de la Asociación de Rodeo de Biobío, Javier Pezoa, dijo a Diario La Tribuna que “alrededor de 70 iniciativas juntaron las firmas necesarias para ser discutidas en la Convención Constituyente, dentro de las cuales estaba “Mapa de las Tradiciones Chilenas y tres iniciativas más que involucran a los animales, pero a su vez hubo iniciativas presentadas por grupos animalistas, lo que nos lleva a entender que este debate será de largo aliento en la Convención Constituyente”. Pezoa explicó que “la propuesta se enmarca a su vez en el contexto de distintas marchas que hemos hecho además en defensa de las tradiciones del campo y la ruralidad”. Con todo el trabajo realizado por la asociación, así como otras agrupaciones que han trabajado por visibilizar la necesidad de la defensa de prácticas relacionadas al mundo campesino, como el rodeo, se pretende que “dentro de esta constitución se reconozca al rodeo como deporte nacional, por ejemplo”.

El vocero de la Asociación de Rodeo indicó que, si bien iniciativas como Mapa de las Tradiciones Chilenas pasaron al debate luego de ser planteados como proyectos representativos del sector corralero a nivel nacional “tenemos poca representatividad, con Alfredo Moreno (representante del distrito 17) como uno de los pocos que defiende nuestras costumbres, por lo que sabemos que el tema será de largo aliento, con una Convención Constituyente que tiende a recoger el sentimiento de personas que están en contra del rodeo”. Producto de lo anterior es que Javier Pezoa dijo que “tenemos la esperanza de que este tipo de iniciativas y las marchas que se hacen en defensa de lo rural y de lo campesino permitan salvar el mundo del campo, porque siempre vamos a ser apuntados culposamente con el dedo por gente que no conoce todo lo que lleva el mundo rural, ellos solo comen en la casa pero detrás de todo eso está precisamente el mundo que representamos y defendemos: los animales y este tipo de prácticas”.

El presidente de la Asociación de Rodeo de Biobío criticó a su vez “la ignorancia de los animalistas, que son extremistas en su pensar, pero no ven por ejemplo todo lo que nos preocupamos de los animales, los mismos caballos tienen veterinarios y una buena alimentación, por lo que consideramos que no hay nadie que se preocupe más que nosotros por el bienestar de estos animales, los que tienen ganado para engorda se preocupan de que este cuente con todas sus vacunas y estén libres de enfermedades, por lo que no puedo dejar de pensar que hay ignorancia por parte de las personas que van en contra del rodeo chileno por un supuesto maltrato”. Javier Pezoa explicó que “incluso hay manuales de bienestar animal que tiene la Federación de Rodeo que nos exigen y tenemos que cumplir todos quienes participamos de este deporte, pero la gente de la ciudad solamente nos critica sin conocer el mundo donde nosotros nos movemos”. Desde la agrupación corralera dijeron que la Iniciativa Popular de Norma, así como las distintas movilizaciones que han generado en el último tiempo a nivel nacional “lo que buscan es acercar el campo a la gente de la ciudad, porque se hacen una imagen vaga del tema sin comprender que pocos en el país defenderán a los animales como los campesinos, la gente del mundo rural y los huasos”. La Iniciativa Popular de Norma “Mapa de las Tradiciones de Chile” logró conseguir las firmas necesarias para pasar al debate constitucional con la confianza en que precisamente, se consiga la situación ideal que está planteada en la Plataforma Digital de Participación Popular: “la inclusión de las tradiciones dentro de la nueva Constitución, a través del reconocimiento, la valoración, perpetuidad y fomento de las actividades tradicionales de nuestro país, con el apoyo y respaldo de las comunas a través de sus respectivos alcaldes y habitantes de cada una”. Y gracias a la cantidad de firmas que esta Iniciativa Popular de norma consiguió, aquellos que la apoyaron pueden esperar que en el futuro pueda cumplirse lo planteado en el articulado: “que el Estado de Chile se comprometa al reconocimiento, valoración a perpetuidad, fomento y resguardo de las actividades tradicionales de nuestro país, tanto en el ámbito cultural, gastronómico, deportivo y recreativo”.