La recientemente presidenta electa Xiomara Castro, quien asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero pasado, anunció que está contagiada de Covid-19.

No obstante, la mandataria señaló que no es impedimento para seguir atendiendo los asuntos de Estado de forma no presencial.

Por último, la presidenta, de 62 años, que estará en el cargo hasta 2026, informó a través de su cuenta oficial de Twitter que “el resultado del PCR de ayer (sábado) fue negativo, el de hoy es positivo”.