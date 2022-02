Invitan a compañías del Biobío a postular a Asesorías Teatrales 2022

Con el fin de apoyar a la comunidad artística del sur de Chile, la Escuela Teatral Trashumantes se encuentra invitando a las compañías de teatro y colectivos entre las Regiones del Biobío y Magallanes a postular a sus Asesorías a Creaciones Escénicas 2022.

Se trata de instancias en línea, financiadas por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que buscan nutrir el trabajo teatral que estén desarrollando a la fecha.

Para ello, contarán con la guía de Ana Luz Ormazábal, Ana Corbalán y Pablo de La Fuente, quienes acompañarán a los seleccionados en las asesorías teatrales de Dirección Escénica, Dramaturgia y Diseño Escénico, respectivamente.

En total se seleccionarán dos compañías para Dirección Escénica, una para Dramaturgia y otra para Diseño Escénico. Así lo indican las directoras de Trashumantes, Andrea Richards y Gisela Buscaglione, quienes llaman a postular y a revisar las bases de la convocatoria, a través de fundaciontrashumantes.cl.

“Los profesores a cargo de acompañar el proceso aportarán una mirada del teatro contemporáneo posdramático y experimental, desde su experiencia y metodología”, expresaron desde la organización.

Por ello es importante que las propuestas de creación tengan una línea experimental, que vaya en la búsqueda de diversos lenguajes. “De acuerdo a cada proceso, se trabajará según las necesidades de la obra escénica en curso, ya sea en el texto escrito o de la puesta en escena”, agregan.

PROFESORES TRASHUMANTES

A partir del 21 de marzo, serán tres los profesores que acompañarán a las compañías o colectivos seleccionados en la segunda versión de las asesorías gratuitas de Trashumantes.

Ana Luz Ormazábal es directora, investigadora escénica y docente, con estudios en la Universidad Católica de Chile y en The Royal Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres, Inglaterra, donde realiza un magíster en Performance Practice and Research.

Su trabajo como directora, dramaturga e investigadora comienza con la puesta en escena “Concierto” (2012) y luego con “Agnetha Kurtz Roca Method” (2015). Además, fundó y dirige el Antimétodo, práctica de investigación y creación escénica que reúne a diversos colaboradores en torno a sus trabajos anteriores y a un tercer proyecto: “Ópera” (2016).

Por su parte, Ana Corbalán, actriz de la Universidad Católica, dramaturga y facilitadora de procesos creativos, ha escrito y dirigido el mediometraje “Táiguer Márket (o casi una róud muvi)” (2010), y las obras “Rita/Yonatan Roni/el texto” (2009), “Clara” (2010) y la obra para espacio “Lauri y Lú” (2016).

La ganadora de la categoría emergente de la XVII Muestra Nacional de Dramaturgia con su obra “Tarde de verano” (2015), que contó con la dirección de Ana Luz Ormazábal, participa en el equipo de Lápiz de Mina, fundación que promueve la creación y difusión de la dramaturgia de mujeres y trabaja como actriz en diversos montajes teatrales.

Pablo de La Fuente, en tanto, es licenciado en Artes con mención en Diseño Teatral de la Universidad De Chile, dedicando gran parte de su carrera a la investigación y al desarrollo del diseño para el teatro callejero. Es, precisamente, uno de los fundadores y director de Arte de la Compañía La Patriótico Interesante, desde 2002, y diseñador del Colectivo Artístico La Resentida, desde 2010.

Ha participado, además, con diversos elencos y agrupaciones como Teatro Mendicantes, Tryo Teatro Banda, Héctor Noguera para el Teatro de la Universidad Mayor (TUM), Alejandro Quintana, Francisco Krebs, Sebastián Jaña y el Colectivo La Patogallina, entre otras.

Trashumantes es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el cual busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y organizaciones culturales de derecho privado y sin fines de lucro.

Por último, este programa es parte del Sistema de Financiamiento a Organizaciones e Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que integra, articula y coordina de forma transversal los planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las organizaciones, de la infraestructura cultural, y de la mediación artística.