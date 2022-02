Iniciativa popular de norma que defiende a víctimas de delitos será parte del debate constitucional

La propuesta fue una de las que obtuvo la mayor cantidad de votos entre las distintas que se ingresaron a la Plataforma Digital de Participación Popular.

Esperanzados se mostraron dirigentes gremiales y una convencional constituyente del distrito 21 frente al positivo resultado que tuvo la iniciativa popular de norma constitucional (IPN), que busca garantizar el derecho a la defensa de las personas afectadas por la delincuencia y el terrorismo en nuestro país.

El presidente de la Multigremial del Biobío, Jorge Guzmán Acuña, dijo a Diario La Tribuna que “estamos muy contentos de que esta haya sido una de las iniciativas más votadas, con más de 26 mil personas que firmaron”. Guzmán dijo que “esta iniciativa nace a partir de los actos de vandalismo del 18 de octubre, en donde muchas personas fueron violentadas, con saqueos de sus locales y negocios que quebraron, gente que vivía alrededor de la Plaza Italia y fueron estos actos delictivos lo que da origen a la iniciativa, aunque abarca mucho más, lo que pasa en todo Chile, desde la Macrozona Sur así como lo que pasa día a día en las capitales del país, con portonazos a plena luz del día y la sensación de inseguridad que viven los habitantes en Chile, que es muy grande y que refleja esta iniciativa”. Guzmán explicó que “lo que se pretende con esto es que las víctimas de la delincuencia tengan más derechos que los victimarios, que al día de hoy tienen asesoría legal gratuita, entran a la cárcel y salen a los dos días, con un sistema legal garantista, por lo que pretendemos que los afectados por estos actos tengan derechos y no vivan con miedo a denunciar estos actos, que quedan en nada y terminan en represalias cuando se acusa a los victimarios”.

SE ESPERA UN CAMBIO EN EL SISTEMA JUDICIAL Y PENAL CHILENO

El presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, José Miguel Stegmeier, dijo respecto a la votación de esta iniciativa que “nos alegramos mucho de que esa iniciativa pudiera lograr las firmas necesarias. Por supuesto que las víctimas están primero y esperamos que también así lo entiendan los Constituyentes cuando voten esta iniciativa en el Plenario”. A lo anterior agregó que “es muy curioso que en este país, el Estado tenga capacidad instalada para defender los derechos de los victimarios en primer lugar. Eso lo vemos fundamentalmente con la actitud garantista de los Tribunales y con las equivocadas señales que algunos sectores políticos constantemente van dando, como lo es por ejemplo la propuesta de indulto o amnistía para quienes el 2019 destruyeron y quemaron cruel y salvajemente bienes públicos y privados. Que decir de lo que ya por años ocurre en la Macrozona de la Araucanía, donde no opera el Estado de Derecho y en donde cada día son más las víctimas”. Respecto a la señal que dejó el hecho de que “Primero Las Víctimas” pasara al debate constitucional, indicó que “una iniciativa de esta naturaleza, respaldada por miles de personas, podría ser el punto de inflexión para que en este ámbito la Justicia y la responsabilidad del Estado, tomen el camino correcto”.

DEFENSA CIUDADANA A LAS FUENTES LABORALES PERDIDAS EL 18-O

La Presidenta de la Cámara Chilena de La Construcción de Los Ángeles, Marcela Melo, dijo a Diario La Tribuna que “estamos muy conformes con que la Iniciativa Popular de Norma Primero Las Víctimas haya logrado más de 26 mil apoyos y sea una de las que entrará a discusión en la Convención Constituyente. Esto demostró que es una inquietud muy grande de las personas”. A lo anterior, Melo agregó que “creemos firmemente en que las víctimas de la violencia, la delincuencia y el vandalismo deben recibir justicia y reparación, y que también el Estado garantice el derecho a la seguridad ciudadana, es decir, el derecho a vivir libre de las amenazas que genera la violencia”. Melo agregó que “nosotros tenemos socios que han sido afectados por la violencia, con pérdidas millonarias que no solo afectan a su negocio, sino también a las familias que dependen del trabajo que genera. Por eso es un tema que nos ocupa y por eso nos sumamos con fuerza a esta iniciativa desde la Macrozona Sur de la Cámara Chilena de la Construcción”. La convencional constituyente del Distrito 21, Paulina Veloso, dijo que el paso que dio la nombrada iniciativa “representa un clamor de la ciudadanía que no siempre sale a manifestarse a las calles, pero que termina siendo la perjudicada en el contexto del estallido social, delincuencia y terrorismo, que tiende a dejar a las víctimas a un lado, dejando en el centro a otras personas, por lo que esto ayuda a visibilizar este tema, que no solamente estamos tratando de promover algunos convencionales, sino que le interesa a la ciudadanía”. Veloso hizo también un llamado a la población, a que “cuando se discuta esta materia la ciudadanía y sobre todo las víctimas estén atentas, puedan acompañar a quienes la exponen o cuando se realice la votación, cosa que creo que va a ser un mecanismo de presión importante a aquellos convencionales que hacen oídos sordos a este tema”.