Entregan expediente técnico para declarar a Salto Rehuén Santuario de la Naturaleza

La entrega del expediente técnico que busca declarar al Salto Rehuén como un Santuario de la Naturaleza, se realizó la mañana de este miércoles en la comuna de Mulchén, en este punto natural que, de alcanzar esta categoría, se convertiría en el primer santuario natural de la provincia de Biobío.

En la actividad participaron dirigentes locales, además de autoridades comunales y regionales, quienes ven por finalizada la primera etapa de esta instancia, en donde la comunidad del sector pudo participar de manera activa para desarrollar este documento, en una actividad que se hizo en el Día Internacional de los Humedales.

UNA SEÑAL DE RECONOCIMIENTO PARA EL LUGAR

El seremi de Medioambiente, Mario Delannays se refirió a esta actividad, comentando que “es una muy buena noticia, y específicamente coincide con la efeméride del día de hoy, y esto tiene bastante relevancia porque no es solo la protección de un ecosistema en particular y de un humedal específicamente, sino que lo hagamos hoy día como una señal clara del reconocimiento y del significado que tiene, no sólo para Mulchén, sino que para la provincia de Biobío, que hoy día no sólo se haga la declaratoria de un humedal urbano, que podría ser la vía más rápida, sino que específicamente perseguir la figura del Santuario de la Naturaleza, y eso establece una figura de protección distinta”.

Junto con lo anterior indicó que “ahora tenemos que enviar el expediente, el cual hicimos una entrega de manera simbólica, para que el municipio lo lleve al ministerio de medioambiente para que el concejo de ministros decrete prontamente este espacio como santuario de la naturaleza”.

En esa misma línea, agregó que “el plan de manejo también va a indicar cuáles son las actividades que se prohíban, que se permitan, que se generen, y que vayan relevando este ecosistema en particular, y que se haga como un faro desde el punto de vista ecológico para la educación medioambiental, que ha sido siempre el foco también de la gestión de la seremi de medioambiente de la región de Biobío”, puntualizó.

UN IMPORTANTE PASO

Por su parte, el alcalde de la comuna de Mulchén Jorge Rivas también se refirió a esta entrega de este expediente técnico, señalando que “estamos muy contentos de dar este gran paso que es la entrega de este expediente para que este lugar tan importante en la historia de Mulchén se transforme en un Santuario de la Naturaleza. Esto está dentro del plan nacional de humedales 2018-2022, es el único dentro de la provincia de Biobío, y eso nos hace sentirnos lleno de orgullo”.

En esa misma línea, agregó que “comenzamos como municipalidad hace un tiempo atrás con los primeros pasos para poder adquirir parte de este terreno que nos vendió CMPC, y luego hemos hechos algunos trabajos de pequeñas intervenciones, ya que la idea es poderlo conversar lo más natural posible, y hoy día estamos entregando este expediente para transformarlo en un lugar protegido, y poder conservarlo en las mejores condiciones, y para eso espero que quienes tomen las decisiones a nivel nacional respondan a nuestra esperanza y nuestra aspiración legítima que tenemos, y por supuesto vamos a seguir trabajando para hermosear este lugar y poder protegerlo”, manifestó.

APOYO DEL SECTOR PRIVADO

El jefe de Asuntos Corporativos de CMPC, Alfonso Muñoz también participó de la actividad, indicando que “nosotros hemos estado participando activamente de los procesos participativos ciudadanos de los últimos años que ha estado liderando la municipalidad, sin embargo, nos remontamos un poquito ya que esto era parte de la propiedad del fundo vecino de CMPC, y en conversaciones con el alcalde de hace algunos años fue traspasada la propiedad a la municipalidad, dando un paso importante, así que como empresa hemos estado colaborando, estamos presentes, y nos interesa seguir creciendo en el desarrollo ambiental de la comuna, así que estamos y vamos a seguir estando en el desarrollo”, finalizó.