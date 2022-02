Comercio local teme un cambio de Fase que vuelva a restringir los aforos

Algunos voceros de gremios representativos del sector criticaron algunas de las medidas impuestas al sector gastronómico, al considerar que faltan evidencias para coartar su actividad económica.

Representantes del sector comercial y gastronómico de Los Ángeles manifestaron su preocupación frente al aumento de casos de Covid-19 durante el último tiempo, debido al riesgo de que un eventual retroceso de Fase que restrinja su actividad, en un momento donde la reactivación económica aún no les ha permitido recuperar lo perdido durante el periodo de cuarentenas.

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Miguel Pezoa, dijo a Diario La Tribuna que “estamos muy preocupados de lo que está pasando en la ciudad de Los Ángeles, porque lamentablemente la cantidad de casos que se están generando son muy altos, por lo que como institución que presta servicios a la comunidad, evidentemente nos preocupa esta situación, en tanto lo más probable es que nos afecte en un futuro no muy lejano y nos deja en la duda de qué es lo que podría pasar en el futuro”.

Pezoa agregó que “las medidas restrictivas tomadas por parte de otros países donde existen mayores contagios que en el caso de Chile no han sido tan fuertes, por lo que pensamos que eso debería ser lo que va suceder en Los Ángeles, pero evidentemente no tenemos ningún elemento que nos haga pensar que se cerrarán las actividades comerciales, en tanto, el virus no ha sido mortífero ni ha dejado a tantas personas en los hospitales, afectando con mayor fuerza a aquellos que no se han vacunado”.

MEDIDAS RESTRICTIVAS

El dirigente gremial dijo que “la gran responsabilidad de controlar esta situación la tenemos todos, y aquellos que no se han vacunado son mayormente responsables de brotes que sean distintos a los que ya hemos tenido y nosotros mantendremos las medidas tomadas por el Estado, en tanto creemos que lo que han hecho hasta este minuto ha ayudado a controlar la pandemia”. La presidenta de la Agrupación Gastronómica de Los Ángeles, Claudia Illescas, dijo, respecto a la situación sanitaria y su efecto en el sector que representa, que “somos uno de los rubros más afectados por este tema, pero estamos tranquilos, porque la ocupación de camas críticas no ha subido y de acuerdo a eso podemos tener confianza en mantener la fase en la que nos encontramos”. Respecto al trabajo de los distintos locales representados por Illescas, la misma dijo que “estamos tomando todas las medidas de resguardo para que los clientes se sientan tranquilos al venir a consumir a nuestros locales, como restaurantes y cafeterías”.

La vocera de la Agrupación Gastronómica de Los Ángeles agregó que “una vez que pudimos reactivar nuestra actividad económica, gracias al cambio de fase, pudimos funcionar bien, nos logramos recuperar, y si bien siempre queda alguna deuda por la cantidad de meses que estuvimos cerrados, podemos volver a trabajar con “normalidad” y pudimos volver a contratar a nuestro personal, lo que nos deja tranquilos por el momento”. Sin embargo, Illescas dijo que, frente a un eventual cambio de fase “los aforos permitidos nos afectarían de manera muy directa, porque nos restringen demasiado, obligándonos por ejemplo a atender a mesas de dos personas, a pesar de que las personas vengan juntas, de una misma casa y en un mismo auto, lo que genera conflictos con los clientes, que se molestan porque la norma sanitaria no tiene ninguna justificación, atender mesas de dos personas no hace una diferencia si vienen todos juntos, sí mantener las distancias entre mesas”. Lo anterior, de bajar Los Ángeles de Fase “reducirá a la mitad el aforo permitido y ya estamos trabajando muy restringidos, aunque con cierta normalidad en nuestro personal y no podemos decirles que no sigan trabajando, lo que nos hace asumir a nosotros los costos, cosa que hay que revisar bien, porque aquí la solución se da a través de la vacunación y el cuidado personal”.

ARRIESGAN QUIEBRAS

El director de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles y presidente del Consejo Provincial de Turismo de Biobío, Hernán Hernández, dijo a Diario La Tribuna que “estamos preocupados por el explosivo nivel de contagios, incluso tenemos personas que conocemos que han sido contacto estrecho y que no se les ha hecho un seguimiento, lo que no entrega un panorama muy auspicioso, en especial para los restaurantes y la hotelería, que se ha visto fuertemente estigmatizada sin ningún estudio serio que establezca que los restaurantes seamos fuente de contagio, cuando hemos sido de los rubros más preocupados de mantener la seguridad de todos, en especial considerando que hemos tenido periodos de inactividad de los cuales aún no nos hemos podido recuperar adecuadamente”. Hernández dijo que “lo que nos preocupa hoy es poder mantenernos activos, porque de lo contrario iríamos directo al precipicio, un restaurante no puede decir que al día de hoy tenga ahorros, estamos trabajando al día a día y eso es lo que nos permite seguir funcionando, cosa que no es óptima, razón por la cual hemos levantado inquietudes sobre la necesidad de una evolución en el plan paso a paso, con un análisis crítico y científico sobre los aforos, por ejemplo, considerando que se hicieron inversiones en ventilación y construcción de terrazas que hoy no está siendo tomado en cuenta”.