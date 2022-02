Trabajadores de supermercado Ganga acusan negativa de empresa en mejorar condiciones laborales

39 socios del sindicato de trabajadores de supermercado Súper Ganga de Los Ángeles comenzaron, este martes, una huelga legal, luego de no llegar a acuerdo con la empresa.

La presidenta del Sindicato de Trabajadores, Mariela Freire se refirió a esta movilización, indicando que “estamos en esta huelga ya que agotamos todos los recursos para no llegar a esta instancia, y no nos quedó de otra luego de varias reuniones con la empresa. Los trabajadores lo único que estamos pidiendo es que nos den un bono de locomoción, de colación, un bono para las cajeras, pero parece que para ellos es mucho, y después de tantos años en donde nuestra gente ha tenido que pasar precariedades en el local, y prácticamente estos bonos son como una compensación por los años que llevamos pasando necesidades: La empresa no se da cuenta que nosotros como trabajadores tenemos un rol único en nuestro local, pero para ellos no somos personas de importancia”, precisó.

En esa misma línea, la dirigente agregó que “esta cadena es muy grande en Concepción, pero nosotros somos como lo último acá en Los Ángeles, jamás los dueños han venido, ni se han interesado en nosotros, entonces tuvimos que llegar a conformar un Sindicato para poder ser escuchados por ellos, pero ni aún así nos ha resultado. Ayer tuvimos la última mediación voluntaria en la inspección con la empresa y tampoco obtuvimos una favorable respuesta, y donde al regalarnos un pantalón y una polera más es mucho lo que están invirtiendo en nosotros, pero resulta que nosotros con nuestro sueldo mínimo y del porcentaje de gratificación legal debemos sacar la locomoción y la colación, pero ellos no se dan cuenta de lo que estamos pasando nosotros”, comentó.

CONDICIONES SANITARIAS DE TRABAJO

La dirigente sindical también se refirió a las condiciones sanitarias que deben enfrentar a diario los trabajadores del establecimiento. “Vivimos por años con el mismo problema, las fecas de ratones son habituales acá en el recinto, pero para ellos eso está controlado, pero nosotros llegamos en la mañana y siempre pillamos fecas, entonces esas son las cosas que nos molestan. Esa vez cuando vino la Autoridad Sanitaria, mandaron a la misma gente a limpiar las góndolas, y sin los elementos necesarios para resguardar nuestra salud”, puntualizó.

ABOGADOS DEL SINDICATO

Diario La Tribuna también conversó con Luis Drapela, asesor jurídico del sindicato y abogado del estudio jurídico “La Casa del Trabajador”, quien se refirió al proceso de negociación que se llevó a cabo entre los trabajadores y la empresa. “ La verdad de las cosas es que ha sido una negociación bastante difícil en razón de que el empleador ha sido un poco estricto en su postura de no querer negociar algunos puntos que son estratégicos para los trabajadores, como son el bono de locomoción colectiva. Entendamos desde el punto de vista de que estos trabajadores son personas que ganan el sueldo mínimo, y del sueldo mínimo tienen que costear sus pasajes, donde actualmente se gastan casi 30 mil pesos mensuales para poder trasladarse dese su hogar hasta el trabajo, y que deben costear de su sueldo”, indicó.

Junto con lo anterior, el abogado comentó que “la idea de todo esto es mejorar las condiciones laborales de todos ellos, en virtud de que las condiciones actuales son bastante paupérrimas comparadas con otras empresas o supermercados de la ciudad. Actualmente nosotros asesoramos al supermercado Líder, al sindicato interempresas de Líder, y la verdad es que son demasiado amplios los parámetros entre un supermercado y otro, entonces en ese sentido se ha visto mermada esta negociación colectiva en el rechazo de parte del empleador en hacer mejoras para los trabajadores”, finalizó.

Por último, diario La Tribuna consultó en el establecimiento ubicado en calle Villagrán para tener un pronunciamiento, sin embargo declinaron de momento referirse a esta movilización.