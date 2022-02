La historia del profesor angelino que se hizo viral por canción de Los Prisioneros en África

Un registro en el que aparece el profesor angelino Nadab Sandoval se ha vuelto viral, luego que el voluntario de la fundación chilena “Africa Dream”, cantó junto a sus alumnos de Kenia el tema “El baile de los que sobran”, de Los Prisioneros.

En el registro compartido a través de su cuenta de Instagram, el profesor guía, acompañado de su ukelele, cantó con los pequeños de quinto año de la escuela privada “Brilliant Stars Junior School”.

El protagonista del video es Nadab Sandoval Iturra de 40 años, quien se desempeña como docente en el Liceo Bicentenario Juanita Fernández Solar, pero pidió un permiso sin goce de sueldo para realizar el viaje.

Por lo mismo, diario La Tribuna se contactó con el profesional quien comentó que “el año 2020 me di un año sabático, fue un tiempo que quise solamente viajar y me pilló el Covid en el sudeste asiático y ese año al terminar mi viaje por Tailandia conocí un pueblo bien pobre al norte de ese país, ahí supe lo que era ser voluntario, porque ayude a muchas personas de una comunidad rural y cuando regrese a Chile quede con la cosa que quería ser voluntario o pertenecer a una fundación para poder seguir ayudando. Entonces me puse en contacto con una fundación que se llama África Dream y me aceptaron como voluntario, obviamente tuvimos reuniones periódicas, y el año 2021 me dijeron que había un cupo para ir a trabajar a África”.

Sandoval agregó que “en noviembre llegué a Kenia, y me instalé en un colegio, en un sector al sur. Ahí surgió la necesidad de enseñar música porque no tenían profesores de música. Entonces, llegué a ese establecimiento y vi a los alumnos, con mucha motivación y ganas de aprender”.

Ante el video viral el docente contó que “les comencé a enseñar esta canción, porque ellos querían aprender algo de Chile y yo les dije que bueno. Ahí les enseñaré una canción, que es una de las más importantes de Chile, vamos a aprender “El Baile de los que sobran’. Pueden entender que acá las clases son todas en inglés. No entienden nada de lo que se habla en español, entonces, yo les comencé a traducir las letras, dándole el contenido de cada uno de los párrafos”.

El profesor de música manifestó que partimos la clase, esto fue hace dos semanas atrás y trabajamos la parte rítmica corporal. A esto señalarte que no existen lo que son instrumentos musicales, que los niños son muy pobres. Aquí tienen una situación económica muy precaria, entonces, es muy escaso en los colegios. Yo siempre viajo con mi ukelele y en esta oportunidad lo andaba trayendo y les dije que íbamos a aprender esta canción”.

Comenzamos con el significado de la letra y llegamos a ver hasta el coro de esa canción y lo primero que le dije que es muy difícil porque ustedes tienen que aprender primero la parte rítmica pensando que no tenían instrumentos musicales y después vamos a trabajar la melodía. Primero trabajamos ritmo corporal y también el español”.

Además, es mi banda favorita desde niño. Por eso dije ‘vamos a tomar una canción de Los Prisioneros’. Empezamos a trabajar la letra y de a poco los niños comenzaron a aprender la canción, la melodía y después lo más difícil fue hacer la coordinación del ritmo con la melodía”, sostuvo.

Y el video surge porque estábamos terminando la clase, le pedí a un profesor que grabara un video, para tenerlo de recuerdo y lo subí a mis redes sociales, pero nunca pensé que iba a tener este impacto de que se iba a hacer viral”.

El registro ha reunido una serie de comentarios positivos: “Hermoso trabajo que haces”, “pura calidad de maestro” y “toda mi admiración”, fueron en parte los mensajes que recibió el profesor. Por ello, el mismo vocalista de Los Prisioneros, Jorge González, retuiteó el “cover” de su canción en su cuenta de Twitter junto a un corazón.