Crece participación de mujeres en labores silvoagropecuarias de Biobío

Los esfuerzos por incluir a la mujer en estos sectores han permitido mejorar la calidad en la producción y lleva a pensar en potenciar su presencia en el futuro.

La disminución en la oferta de mano de obra para labores agrícolas y forestales, así como la calidad de las tareas realizadas por mujeres en estos rubros ha llevado a una paulatina mayor inclusión de estas en el mundo silvoagropecuario, dijeron voceros de gremios forestales y agrícolas, quienes consideraron que ha habido un crecimiento en la participación de este grupo, con proyecciones de mayor alza a futuro.

El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG (Acoforag), René Muñoz dijo a Diario La Tribuna que “hace un tiempo se trató de incorporar a las mujeres al rubro, con esfuerzos aislados de empresarios que pensaron en las mujeres como alternativa, cosa que no funcionó mucho porque la mujer hoy es jefa de hogar, tiene hijos y las faenas están en campamentos, con poca movilización a las ciudades desde los bosques, entonces genera un problema mayor en la faena por ejemplo el tema de los baños”. Sin embargo, Muñoz agregó que “esto ya se superó y hoy se está trabajando con las empresas principales en la inclusión de las mujeres, que son una importante fuerza laboral que hoy no está siendo utilizada en el bosque y que de acuerdo a los resultados de distintas capacitaciones que se han hecho, muestra un importante papel que pudiesen jugar hoy las mujeres en el sector forestal, como operadoras de equipos forestales”.

PROLIJIDAD EN FAENAS FORESTALES

El vocero de Acoforag dijo que “lo que nos ha llevado a pensar en las mujeres es el hecho de que hay una importante disminución en la oferta de trabajadores, mientras que con las mujeres tenemos una importante oferta, de hecho tenemos estimado que en el sector de contratistas forestales entre un cuatro a un cinco por ciento de la fuerza laboral la ejercen las mujeres”. René Muñoz agregó que “la partida de los trabajadores hacia el norte, con lo que nos quita la minería que nos falta en la zona hoy está siendo suplida con mujeres, de hecho, de un catastro realizado por nosotros observamos que de 2.500 trabajadores hay 120 mujeres, entonces alrededor de un cuatro a un cinco por ciento de participación es tomado por las mujeres y la política de las empresas es adaptar el sector forestal a la participación de estas trabajadoras, como la ropa, los baños en las faenas y campamentos, que tienen que estar separados, pero estamos trabajando en eso porque la oferta es importante, además de la calidad de las mismas trabajadoras, que son más detallistas y cumplidoras, además son un nicho que no habíamos explotado antes pero que ha demostrado buenos resultados y que nos lleva a trabajar con ellas en el bosque”.

TRABAJADORAS EN UN MERCADO MASCULINO

El segundo vicepresidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, Boris Solar, dijo, al ser consultado sobre el tema, que “dado que la agricultura tiene un sinnúmero de labores y funciones en el desarrollo agropecuario, desde colecta de fruta hasta labores administrativas y mi impresión de los días de campo con agricultores GTT o agricultores con los que habitualmente uno comparte, es que no existe ningún tipo de discriminación con respecto al género, fundamentalmente porque la participación de estas en distintas tareas, ya sean temporeras, administrativas u operadoras de aspectos técnicos, ha ido aumentando en funciones operativas, principalmente porque no es fácil encontrar el recurso humano en la agricultura, al haber cada vez menos oferta de personas que quieran trabajar en agricultura”. Solar dijo que lo anterior se daría porque “hay aspectos climáticos y de la oferta laboral urbana que hacen más atractivas esas labores que las ligadas al campo y si bien hay una cierta dificultad en el rango etario de mujeres que están al cuidado de los hijos, la demanda por hombre o mujer en general, dependiendo de las labores, no es discriminatoria”. El vocero de la Sociedad Agrícola de Biobío indicó que “cada vez se ven más mujeres operando maquinaria o equipos de riego, recolectando fruta, actividad donde de hecho la mujer es preferida por los productores, porque es más prolija al momento de cosechar frutas de temporada como arándanos o cerezas, por lo que nuestra impresión es que la agricultura como sector productivo está aumentando el porcentaje de mujeres que participan directamente en la agricultura, que habitualmente, años atrás, era un área donde era difícil para ellas desempeñarse”. Lo anterior se daría, según Solar, “porque la legislación ha cambiado y hoy hay cada vez más aspectos de operación que cuidan el trabajo, de manera que se puedan desempeñar en forma correcta, teniendo en consideración el número de kilos que puedan cargar, el número de herramientas de protección o cuidado que se debe tener a los distintos operarios y operarias de distintas labores agrícolas, por lo tanto, creo que al día de hoy no hay ningún tipo de discriminación por género, porque al día de hoy la mano de obra es escaza y en general las mujeres siempre han sido bienvenidas en la agricultura, especialmente las emprendedoras que se han desarrollado en el área, como pequeñas y microempresarias del agro, ya sea como productoras, donde se han entendido en un medio que habitualmente era muy machista 20 años atrás y que hoy tiene las condiciones para que se desarrollen en cualquiera de las áreas, ya sea como mano de obra temporera o gerenta de una empresa agrícola, cosa que vemos en forma creciente en nuestro sector”.