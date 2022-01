Acusan filtración de aguas servidas y excrementos de aves en edificio del Centro Español

Filtración de aguas servidas y excremento de aves son parte de las situaciones que denunciaron a diario La Tribuna los vecinos que viven en los departamentos del reconocido edificio del Centro Español de Los Ángeles, ubicado en pleno centro de la comuna. Los afectados acusaron una nula respuesta de parte de la administración del edificio, lo que los obligó incluso a realizar una denuncia en el Juzgado de Policial Local.

Desde la administración en tanto, se indicó que el problema fue generado por un departamento en particular, y el cual debía hacerse cargo del hecho, pero a pesar de esto se entregó ayuda en trabajos a la afectada.

Carla Arcos conversó con diario La Tribuna para dar a conocer los diversos problemas que la afectan, señalando que “el año 2019, septiembre más o menos, se me empezó a llenar de agua el balcón, la pieza de servicio y la cocina, esta agua entraba por el ducto de aguas lluvias, y en reiteradas ocasiones yo le comuniqué al administrador, pero él me decía que no le correspondía solucionar esto, y ahí comenzó el problema”, indicó.

En esa misma línea, la afectada relató que “nunca vino el administrador a ver el problema que yo tenía, y nunca se varilló el ducto de aguas lluvias, y resulta que alguien de los pisos de abajo tapó este ducto, entonces en este proceso de buscar quién tiraba agua desde arriba, se dieron cuenta que tiraban agua desde un departamento, y vieron que taparon las cañerías y lanzaban el agua de la lavadora y otras cosas, entonces un día vino el administrador a mi departamento a decirme que unos maestros iban a realizar un trabajo en el baño para destapar las cañerías. Ellos trabajaron y varillaron, pero me tuvieron dos meses sin el cielo raso, y en mi insistencia para que pusieran el cielo lo hicieron, pero en febrero del 2020 comencé con filtraciones por estos trabajos, donde estos maestros sacaron la cañería de fierro fundido y lo unieron con PVC, y en esas partes hubo filtraciones en donde el administrador nunca se hizo responsable. El agua filtrada era agua de baño y agua con excremento”, relató.

El relato continúa dando a conocer que el problema creció, y el agua empezó a correr por las paredes del departamento, y donde no obtuvo ninguna respuesta, por lo que acudió al Juzgado de Policial Local, donde comentó que “el 20 de diciembre yo puse una denuncia en el Juzgado de Policial Local, se acogió ese día, y ahora estoy a la espera, y ahora ya tengo otra filtración en mi otro baño y con el agua que corre por el extractor de aire”, dijo.

ACCIONES DE LA ADMINISTRACION

Diario La Tribuna se contactó con Orlando Rojas, administrador del edificio, quien se refirió a esta situación, donde comentó “el problema que afecta a este departamento proviene del piso superior, y lo primero que tenemos que indicar es que esa situación que afecta a la residente es anterior al primero de septiembre de 2019, y es cuando asumimos la administración del edificio”, precisó.

Junto con ello, Orlando Rojas comentó que al asumir la administración, la afectada dio a conocer de este problema, y que lo originaron los arrendatarios que sacaron los sanitarios del departamento superior y provocando el problema, por lo que la administración intentó contactar al dueño del departamento para que pudiera responder por esta situación, lo cual no fue posible, al igual que el corredor que estaba a cargo del arriendo de dicho inmueble.

El administrador también comentó que se realizaron diversas acciones para buscar una solución a la afectada, a pesar de que la solución definitiva le correspondía al propietario del departamento que generó el problema, por lo que finalmente se cortó el suministro de agua. En este punto comentó que la comunidad determinó contratar a un gasfíter a través del directorio, en donde se sacaron recursos propios por un monto cercano a los 500 mil pesos, y realizar trabajos en el departamento de la afectada.

En relación al problema de excrementos en uno de los puntos del edificio, Orlando Rojas aseguró que se realizaron las gestiones para resolver esta situación, donde comentó que este espacio pertenece a un departamento del cuarto piso y este sector es su patio, en donde a pesar de plantear este problema a autoridades de salud, no se obtuvo respuesta debido a que el espacio pertenece a un departamento en particular, del cual no se conoce el paradero ni el contacto del dueño, y donde no se logró una respuesta favorable de parte de la autoridad en favor de los dirigentes vecinales.