Aumentan delitos sexuales en contra de menores de edad en la provincia de Biobío

Un aumento en los delitos de carácter sexual en contra de menores de edad dio a conocer la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles, quienes dieron a conocer que las cifras subieron de 474 delitos de este tipo el año 2019, a 635 el pasado año 2021.

Las cifras pertenecen a los principales delitos investigados por esta unidad especializada a partir de requerimientos en relación a órdenes de investigar, instrucciones particulares, primeras diligencias y flagrancias de este tipo de hechos.

DETALLES DEL INFORME DE DELITOS

En el detalle del informe, se indicó que de un total de 474 delitos sexuales el año 2019, en donde 265 casos fueron por abuso sexual a menores de 14 años, ocho por abuso sexual de mayor de 14 años, 77 por violación a menor de 14 años y 124 casos por violación de mayor de 14 años.

En tanto, el año 2020 aumentó el total de delitos de este tipo a 532 casos en total, en donde 257 fueron por abuso sexual a menor de 14 años, 43 por abuso sexual de mayor de 14 años, 71 por violación de menor de 14 años, mientras que 161 casos fueron por violación a víctima mayor de 14 años.

En el caso del 2021, los delitos totales en esta materia aumentaron a 635, en donde los hechos de abuso sexual de menores de 14 años presentaron un alza importante, llegando a los333 casos, mientras que los abusos en contra de mayores de 14 años registraron 64 causas. En relación a los delitos de violación de menores de 14 años se dieron a conocer 92 casos, mientras que este mismo delito a mayores de 14 registraron 146 causas en total.

AUMENTO DE DENUNCIAS

En conversación con radio San Cristóbal de Los Ángeles, el jefe de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Los Ángeles, el sub prefecto Rodrigo Claramunt, señaló que “en estos últimos dos años, los delitos que investigamos nosotros han tenido un leve aumento, pero este incremento no es tanto por que hayan más delitos, sino que ahora las víctimas, tanto las personas que han sido víctimas de algún delito, ya se están atreviendo a denunciar, entonces por eso ahora están aumentando las denuncias y las personas se están atreviendo a denunciar, y por eso hay un leve aumento, y que se nota tanto en la fiscalía, porque ahí se ve ya que llegan más ordenes de investigar o instrucciones particulares del ministerio público, pero es porque para las personas ya no es un tabú, y antiguamente era un tabú el denunciar algún de delito sexual, y ahora los adultos que representan a los menores de los niños, niñas y adolescentes se están atreviendo a realizar la denuncia con nosotros en el cuartel”, precisó.

En esa misma línea, el jefe de la PDI también se refirió a las señales que pueden dar a conocer los niños cuando sea posibles víctimas de este tipo de delitos: “en la familia o en cualquier entorno no hay que confiarse, y siempre estar pendientes de ellos y nunca dejar de estar atentos a sus reacciones y con quien están. Hay que estar atento también a la forma de actuar de los niños, en donde por ejemplo si fue de pasear a una parte, y si usted ve que su hijo no es igual de cuando se fue a cuando llegó y cambió su conducta, y anda con reacciones distintas como llorando sin motivo, o hay casos incluso en donde los niños se orinan por cualquier cosa, y ahí hay que estar atentos y alertas y realizar la denuncia correspondiente, y en donde nosotros en conjunto con el ministerio público somos los encargados de establecer si efectivamente el niño fue víctima de un abuso sexual”, puntualizó.