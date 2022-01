Trabajo temporal de verano: Las oportunidades laborales para jóvenes chilenos

En la época estival, muchos adolescentes universitarios inician sus vacaciones de verano. Un periodo ideal para descansar, viajar y disfrutar en familia y con amigos, sin embargo, varios de ellos deciden aprovechar los ratos libres para obtener ingresos trabajando.

Los principales beneficios que una persona joven adquiera un empleo son el crecimiento personal, aprendiendo a socializar, reforzar la seguridad y autoestima; ganar experiencia laboral, con la cual aclaran lo que realmente quieren para su futuro; desarrollo profesional que puede ser registrado en su currículum Vitae; recompensa monetaria; entre otros beneficios.

OPCIONES DE EMPLEO

La psicóloga y jefa de Empleabilidad y Egresados de la USS, Verónica Ducassou, explicó que las opciones que más se abren en época estival son en “el área de turismo, hotelería y los reemplazos en industrias o instituciones que no pueden parar, por ejemplo el área de la salud donde tienen que reponer personal que se va de vacaciones. Lo más importante es que ellos vean como este trabajo les va a aportar en el futuro para lo que ellos quieran construir en su identidad profesional. No hay ninguna regla escrita para eso, cada uno lo elige de acuerdo a sus intereses, es decir, a alguien le puede interesar la ganancia económica y a otros ganar experiencia desde ahora, pero lo importante es estar consiente que todos los movimientos de trabajo de hagan, incluido participar en los procesos de selección, ya les está aportando a su futura profesión”.

¿CÓMO ELEGIR LA MEJOR OPCIÓN?

Según explicó la académica, lo mejor es optar por lo que más les aporte en el área en que se podrían desempeñar. “Por ejemplo, si estás estudiando turismo y hotelería lo ideal sería trabajar en una tienda de escalada, porque algo tiene relación; o si estás estudiando nutrición podrías trabajar en un restaurant de comida vegana. La idea es elegir algo que te aporte a lo que estás estudiando”, indicó.

De lo contrario, si no encuentran oportunidades en su rubro, Ducassou explicó que “pueden elegir otra cosa y darle el foco a lo que después. Por ejemplo, si esa nutricionista no encontró un trabajo en un restaurante vegano pero si en una tienda de tarjetas para teléfonos, de igual forma está aprendiendo a tratar con personas, a atender al público, y eso mismo lo puede dejar escrito en su currículum. Trabajar en algo siempre te va a servir mucho aunque no esté relacionado con lo que estudies o a lo que te quieras dedicar”.

¿DÓNDE BUSCAR EMPLEOS DE VERANO?

Tanto para trabajos part time como tiempo completo, los portales más conocidos son trabajando.com, Bolsas de Empleos de las Universidades, Indeed, y LinkedIn.

En relación a esto, la profesional mencionó que “la idea es buscar en internet y visitar la mayor cantidad de portales y sitios web. La otra opción es ser un poco más proactivos e ir directamente a la empresa o institución que les interesa, por ejemplo si quieres trabajar en Doite porque estudias ecoturismo, puedes ingresar al sitio web de la empresa y pinchar donde dice trabaja con nosotros”.

Añadió que “lo que más deben tener presente es que si ese trabajo no tiene mucha relación con lo que les gusta o con lo que estudian de igual manera sirve para desarrollo personal y como experiencia”.

En este mismo contexto de trabajo para jóvenes, el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia lleva a cabo el programa Yo Trabajo Jóvenes ofrece apoyo en la preparación para una entrevista laboral; hacer un curriculum; entrega apoyo para buscar un empleo dependiente; formación para encontrar un empleo; y financiamiento para cuando se elabore un Plan de Inserción Laboral.

Los detalles respecto a la iniciativa se encuentran en el sitio web www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl.