Inicia proceso de postulación para empresas que se quieran digitalizar

El mercado actual requiere de herramientas digitales fundamentales para los emprendedores que quieran competir y avanzar en un mundo tecnológico. Es por esto que la incubadora Digevo Ventures inauguró el programa “Evoluciona tu PyMe”, cofinanciado por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), el cual busca otorgar habilidades digitales a 30 pymes del país.

Al respecto, Stefanie Sherman, gerente de Digevo Ventures, señaló que “a través de nuestro programa, podrán crear un ‘Plan de Transformación Digital’, de acuerdo a la realidad de cada empresa. La idea es partir, de crear un e-commerce, por ejemplo, hasta crear nuevas líneas de procesos tecnológicos”.

Por su parte, Oscar López, gerente de Consultoría de Digevo y encargado del programa, comentó que “se trata de un programa de 6 meses de duración que contará con contenidos y herramientas que podrán desarrollar en el tiempo y lugar que les acomode, además de guías y trabajos, así como webinars y dos importantes sesiones de trabajo personalizadas con mentores de Transformación Digital”.

EVOLUCIONA TU PYME

Del total de postulantes, se seleccionarán 30 pymes que deberán cumplir con los requisitos de tener una antigüedad de no más de seis años; tener ingresos por ventas y que estos no superen los 600 millones de pesos durante los últimos doce meses; no estar participando en otro programa de Corfo y, por último, contar con un alto potencial de crecimiento.

“Los y las beneficiadas tendrán acceso a la plataforma Evolution, la cual permite la automatización, seguimiento y el escalamiento de todas las actividades necesarias para el proyecto. Nuestra plataforma está basada en The Startup Journey. A través de un proceso estructurado, podrás acceder a contenidos y herramientas”; señaló Roberto Musso, presidente de Digevo y creador de esta metodología, que ahora es utilizada por Corfo con gran éxito.

EL PROGRAMA

Desde la organización afirmaron que en el desarrollo de las actividades programadas se darán a conocer “los principios básicos de las nuevas tecnologías que están cambiando el mundo. Los emprendedores podrán identificar los mejores canales de comunicación para llegar a sus clientes e identificar porqué es necesario tener al cliente al centro en cualquier estrategia digital”.

Asimismo, conocerán las herramientas necesarias para poder digitalizar los procesos actuales de su empresa, conocer e identificar las ventajas de los modelos de negocios digitales y cómo seleccionar el adecuado para la empresa.

Quienes participen, a su vez, “tendrán una sesión de asesoría en la que presentarán su Plan de Transformación Digital para recibir feedback. Se realizará una consultoría en modalidad de mentoring para el desarrollo de un Plan de Trabajo Individual de Transformación Digital”. Lo que concluirá con la entrega de una certificación.

Por último, las postulaciones a este programa gratuito se encuentran abiertas en el sitio https://servicios.digevo.com/transferencia-de-capacidades-digitales-para-emprendimientos/ con plazo límite el 28 de febrero.