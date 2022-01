Gremios afectados por violencia en la Macrozona Sur analizaron última ola de violencia

Los asistentes criticaron un posible diálogo con organizaciones de ideología extrema que muchas veces se han adjudicado atentados en contra de trabajadores y propiedad privada.

Dirigentes gremiales del transporte, agrícola y forestal a nivel nacional condenaron los últimos hechos de violencia ocurridos en la Macrozona Sur que han dejado cuatro víctimas fatales, y pidieron restablecer el estado de derecho, el libre tránsito y el abastecimiento del país bajo condiciones seguras.

El punto fue tratado en una reunión donde manifestaron la necesidad de mantener el estado de excepción en el territorio.

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile y vicepresidente nacional de la Multigremial de Emprendedores, Sergio Pérez, detalló a Diario La Tribuna que “debido a los últimos acontecimientos violentos ocurridos en la Macrozona Sur – el asesinato de dos personas, entre ellas un trabajador y a un joven conductor en su camión, que tuvo que conducir ocho kilómetros y medio para salvar su vida-, creamos una alianza gremial con el presidente de los conductores del área forestal, Heriberto López”.

El dirigente dijo que “con él fuimos a La Moneda, para pedir un estado de excepción constitucional, que permitiera a las Fuerzas Armadas combatir el terrorismo y hablamos con el fiscal nacional Abbott, de manera de disminuir la sensación de inseguridad que sienten nuestros conductores y los del área forestal”.

Para lo anterior, los gremios que firmaron el petitorio exigieron “que se mantenga el estado de excepción, para asegurar la libertad de tránsito de nuestros camiones y conductores, considerando que nuestra misión es abastecer al país, en todas las regiones”.

POSIBLES MOVILIZACIONES

El presidente de la Federación de Sindicatos del Transporte Forestal, Heriberto López, dijo, al ser consultado por Diario La Tribuna, que “los problemas que nos afectan a nosotros como conductores de camiones en la macrozona forestal nos ha llevado a sostener conversaciones con autoridades de Gobierno. De hecho, hace tres meses nos reunimos con el ministro del Interior, para solicitar la medida del estado de excepción, para aumentar la seguridad de los trabajadores que represento”.

Lo anterior, debido a que “en nuestro rubro sufrimos ataques incendiarios e incluso hemos tenido que lamentar muertes de colegas que se desempeñan en el área, problemas que tenemos que enfrentar como gremios unidos, porque lo que sí sabemos es que el gobierno entrante no está por mantener los estados de emergencia, por lo que dialogaremos con las autoridades, esperando que no se revierta esta medida. De lo contrario tendrán al gremio que represento en paralizaciones desde el primer día”.

El vicepresidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), Carlos Bretti, dijo, en la reunión celebrada por los gremios transportistas que debido a los últimos ataques sufridos en la Macrozona Sur, “nosotros estamos tratando de visibilizar el problema, puesto que sentimos que no podemos seguir operando en las condiciones actuales”.

A su juicio, “cabe tomar alguna medida, que en este caso sería no asistir a los trabajos, que podrá producir algún trastorno en las operaciones forestales, pero es imposible seguir trabajando de esta forma”.

Bretti dijo que “considerando que Boric no ha dicho que sacará las fuerzas militares a la zona de conflicto, no está garantizando solucionar el problema”.

El vicepresidente de Fedesur dijo que “nosotros siempre preferiremos el diálogo, pero con extremistas no hay nada que hablar, sobre todo cuando son anarquistas que no obedecen ni entienden razones, porque un chico de 22 años herido a quemarropa no tiene nada que ver con este conflicto”.

SIN CONDICIONES PARA DIÁLOGO

El presidente de la Multigremial del Biobío, Jorge Guzmán Acuña, relató a Diario La Tribuna, con motivo de la misma reunión, que “los gremios productivos, agrícolas y del transporte vemos con preocupación el aviso del futuro Presidente, que dijo que no renovará el estado de excepción, cosa que creemos, demuestra su desconocimiento de la realidad de la Macrozona Sur”.

Guzmán agregó que “la futura ministra del Interior, Izkia Siches, dijo que está dispuesta a conversar con la CAM, aunque nosotros creemos que con los terroristas no se conversa”.

El presidente de la Multigremial del Biobío sostuvo que “independiente de esto, le deseamos todo el éxito del mundo al nuevo gabinete y al nuevo gobierno y esperamos que si la futura ministra logra hablar con los dirigentes de la CAM y desactivar la grave ola de violencia, atentados y asesinatos, que han cobrado la vida de dos personas esta semana, a través del diálogo, bienvenido sea, pero nosotros vemos con mucha preocupación la gran cantidad de atentados que se han registrado durante los últimos días a pesar del estado de excepción”.

Jorge Guzmán recordó que “incluso hubo un plebiscito en la región de la Araucanía, donde más del 80% de las personas apoyó esta medida, porque se sienten más tranquilos, porque disminuyen los delitos, independiente de los últimos lamentables hechos”.