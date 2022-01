A tres años de la desaparición de Karen Sepúlveda: “La fe y la esperanza no se pierden”

Una velatón realizaron, la tarde del pasado lunes, familiares y cercanos de Karen Sepúlveda, en la plaza de Quilleco, esto por la conmemoración del tercer aniversario de la desaparición de la mujer, y sin que hasta la fecha se tenga algún indicio de su paradero.

Diario La Tribuna conversó con Margot Martínez Venegas, familiar y una de las voceras de la familia de Karen Sepúlveda, quien nos relató parte de esta actividad en su memoria, además de dar a conocer las acciones que -a su juicio- quedaron pendientes de realizarse durante este tiempo de desarrollo de la investigación, y las cuales podrían ser las nuevas diligencias que soliciten en el caso.

Margot comenzó relatando que “ayer la familia de Karen, la mamá, primos, tías y la gente de Quilleco realizamos una velatón en la Plaza de la comuna para recordar los tres años de la desaparición de Karen. Ahí estuvo la familia y gente de Quilleco y Los Ángeles, quienes nos han apoyado siempre, y más que nada para hacer un llamado a no olvida el caso, ya que ese es nuestro objetivo principal”, precisó.

En esa misma línea, agregó que “si nosotros no hacemos este tipo de actividades, este caso va a quedar en el olvido y así va a pasar de que nadie va a hacer nada. Es triste y es doloroso todo esto, pero independiente de eso, si nosotros como familia no logramos llevar esto a las autoridades para que se hagan cargo del caso, la verdad es que va a ser difícil. Llevamos tres años, tres años de angustia, tres años de buscarla y de tratar de ver un montón de alternativas, y donde lamentablemente ninguna ha dado fruto”, comentó.

La familiar de Karen Sepúlveda también se refirió a las labores que actualmente mantienen para sacar adelante este proceso. “Estamos siendo ayudados y asesorados por la Fundación Chile de Pie, encabezada por la abogada Fabiola Eliante, y ella es quien nos está asesorando y está viendo el tema de manera directa con la fiscal porque, en realidad nosotros dejamos de hablar con ella hace mucho tiempo porque ella no nos recibe ya que no somos víctimas de este caso, pero con la abogada sí se reúne y ahí se están haciendo diversos trabajos y nuevas diligencias de hartas cosa que quedaron pendientes y que no se hicieron”, apuntó.

DILIGENCIAS SIN REALIZAR

En este mismo, tema profundizó en las labores que -a juicio de la familia- quedaron pendientes en el desarrollo de esta investigación, “entre ellos el rastrear bien el teléfono, ver porqué se borró la información de whatsapp de Karen, porqué se desapareció de Facebook, por qué no se buscó en otro lugar y siempre se buscó en Las Chilcas, siendo que pueden haber un montón de otros lugares en donde ella puede estar, porque en realidad en las Chilcas ella ya no está, y definitivamente hay que empezar a buscar en otros lados, hay que intervenir teléfonos y hay un montón de tecnología con lo que se puede hacer, y hay muchas cosas más que no se hicieron en el momento, entonces en eso están los abogados, pidiendo diligencias para que se realicen y que efectivamente podamos dar con alguna pista que nos lleve a Karen”, puntualizó.

Margot Martínez, también destacó que, gracias a la solicitud de la familia y de los abogados que los representan, se logró llegar a un acuerdo con la fiscalía y así mantener abierto el caso y mantener activa la búsqueda: “De hecho eso ya está descartado y ya esta hablado con la fiscal, y de hecho ella les dijo a los abogados que la causa no se iba a cerrar bajo ningún punto, y así iban a seguir trabajando”

Por último, la familiar de la mujer desaparecida relató lo difícil que ha sido para la familia estos tres años de una búsqueda constante y sin resultados, y donde su único apego para mantenerse buscando indicios es la esperanza de un día encontrar un indicio para dar con su paradero final: “ya llevamos tanto tiempo y se ha hecho tanto, que en definitiva la fe y la esperanza no se pierden, y vivimos de eso y de lo que puede hacer la fiscalía en investigar más, y que se puedan dar órdenes para mandar a hacer las diligencias para poder llegar encontrara a Karen , ya que para nosotros estos tres años han sido una eternidad”, finalizó.