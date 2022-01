Los Ángeles: Familia mapuche vive sin agua y luz desde hace cuatro años

Un llamado de ayuda dio a conocer una familia mapuche que actualmente reside en Los Ángeles, y quienes fueron trasladados desde la localidad de Trapa Trapa hasta la capital provincial. Actualmente viven en un terreno que, a mas de cuatro años de su llegada, aún no cuenta con servicios básicos como agua o luz, generando una compleja situación actual para sus tres integrantes, quienes son adultos mayores.

Adrián Manquepi Vita conversó con el diario de la provincia de Biobío y relató su dura realidad: “Nosotros de parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) recibimos un terreno en el sector de Cancha Rayada, a 15 kilómetros camino a María Dolores, donde estamos viviendo hace como cuatro años. Desde entonces estamos golpeando las puertas para recibir luz, pero hemos recibido la negativa por parte de algunos vecinos para poder pasar con los cables. Hemos venido al municipio para que nos den autorización para pasar por el camino vecinal. Además, hay unos árboles que se deben cortar, pero los dueños no quieren, y ahí estamos chocando nosotros”, comentó.

Junto con lo anterior, Manquepi relató que “por eso nosotros queremos pedirle ayuda a la Municipalidad para que interceda por nosotros, que nos ayuden a hablar con la gente o que vaya alguna autoridad, ya que nosotros como personas mapuches nos miran de lejitos y nadie nos mira bien, y ese es el problema que hemos tenido con la luz”, expresó.

FALTA DE AGUA

Otro de los inconvenientes que dio a conocer la familia es el problema de la periodos de hasta dos semanas sin el suministro: “ahora tenemos el problema de agua, estuvimos más de 15 días sin agua. Nosotros tenemos una napa de agua que no está tan honda, pero no tenemos corriente para tirar el agua hacia arriba. Tenemos una moto bomba chica, hicimos un pozo, pero ahora se secó el pozo y está saliendo puro barro, entonces tenemos que estar esperando más de cinco horas para que la tierra se vaya para abajo y poder tomar el agua, que hay que cocerla para tomarla”, se lamentó.

A lo anterior agregó que “nosotros somos tres personas y todos adultos mayores, porque ya no nos dan trabajo en cualquier parte, y ese también es el problema económico que tenemos, y si ahora no nos va bien con este tema nos vamos a ver obligados a volver a la cordillera ya que venimos de Trapa Trapa, y estaríamos obligados a abandonar acá, porque allá habían más recursos”.

Manquepi realizó un desesperado llamado de ayuda frente a esta difícil situación. “Nosotros queremos hacerle un llamado al alcalde a que mandara a alguien y viera nuestra situación, porque es la única forma en donde se puede hacer algo, ya que nosotros estamos en apuros ahora. Imagínese que tenemos unas pocas ovejitas que estamos obligados a sacrificar porque no hay agua, y tampoco no tenemos que darles porque el terreno está seco, así que si no hay agua todo se seca, entonces no tenemos luz y tampoco comunicación porque no hay donde cargar el celular tampoco para estar comunicados, así que ese es mi llamado, ya que somos chilenos también, somos mapuches pero también somos chilenos y por eso recurrimos a las autoridades”, puntualizó.

GESTIONES DE AYUDA DEL MUNICIPIO LOCAL

Frente a esta situación, diario La Tribuna se contactó con la municipalidad de Los Ángeles, desde donde la encargada de la Dirección de Desarrollo Comunitario (s), la asistente social Ximena Oyarzún, anunció gestiones por parte del municipio para evaluar la situación actual de esta familia, y en la medida de lo posible, poder gestionar ayudas para esta familia.

En particular comentó que “en atención a la situación planteada del señor Manquepi Vita, nosotros como Dirección de Desarrollo Comunitario nos estamos comunicando con él para saber en qué situación están, cuáles son sus requerimientos, y también ver la posibilidad de apoyo que tenemos dentro de nuestros recursos”, precisó.

En esa misma línea, la encargada (s) de DIDECO enfatizó la importancia de contar con el Registro Social de Hogares y su actualización oportuna. “La situación del Registro Social de Hogares es la base de nosotros para cualquier ayuda, desde el punto de vista en donde tenemos que certificar que sean residentes de nuestra comuna, y también los orientamos a que actualicen detalles como el número de integrantes y en las condiciones en las que ellos se encuentran viviendo, y todo eso lo vamos a ver a través del contacto que vamos a hacer con él para darle todas las orientaciones respectivas”, finalizó.