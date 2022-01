Tucapel: Constituyen nuevo comité habitacional para que vecinos accedan a una casa propia

La constitución de un nuevo comité habitacional anunció la Municipalidad de Tucapel, cuyo objetivo es beneficiar a las personas que no tienen una vivienda.

La primera autoridad comunal, acompañado del director de Desarrollo Comunitario, Edgard Sandoval; y la encargada de la Oficina de Vivienda, Ángela Moreno; informaron que el Municipio aportará 10 UF a cada familia postulante, para que se sume al ahorro familiar, y puedan tener mayor éxito en el proceso de solicitud.

Jeanette Campos, una de las vecinas que será beneficiada con el comité, indicó que el acceso a la vivienda es algo “fundamental que deben tener las familias. Le doy gracias a dios por este privilegio que nos otorga el Municipio entregando 10 UF. Con esto vamos a tener que poner menos plata de nuestro bolsillo y eso es algo grande para nosotros. Hemos vivido momentos muy difíciles con la pandemia. Es un comité muy grande y todo va a resultar con ayuda de la Municipalidad, de su gente y de nuestro alcalde”.

Otra de las vecinas es Gricel Muñoz, quien realizó un llamado a la comunidad para unirse al comité. “Estoy muy conforme y alegra que se forme esto, porque así ayudamos a todos quienes no tienen una casa. La Municipaldiad realizará un aporte de 10 UF, con lo cual es menos plata que tenemos que entregar nosotros. Hacemos un llamado a que la gente se una a este comité para que sea más grande y tengamos más posibilidad de ganarnos este subsidio”.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL COMITÉ

Dentro de los requisitos detallados por las autoridades para acceder al comité de vivienda se encuentran ser mayor de 18 años, no tener vivienda, no tener propiedades o herencias, no tener subsidios adjudicados anteriormente, estar inscrito en el Registro Social de Hogares, acreditar núcleo familiar en el Registro Social de Hogares, cumplir con el ahorro mínimo exigido para la postulación, entre otros.

Al respecto, el alcalde de Tucapel, Jaime Veloso, señaló que, una vez constituido el comité, se debe buscar una EGIS, una constructora y un terreno para ejecutar el proyecto. En tanto, Municipalidad se encargará de apoyar al comité durante todo este proceso.

“Estamos constituyendo este nuevo comité, y le hemos entregado a la gente una agenda para llegar con muchas posibilidades a cumplir el sueño de todas las familias, tener una casa propia. Estamos muy contento con el compromiso de los vecinos y de los equipos municipales”, indicó.

El comité debe quedar constituido en marzo de este año, con su respectivo nombre, para dar inicio a las sucesivas etapas que conducen a la obtención de la casa propia.

¿CÓMO FORMAR UN COMITÉ DE VIVIENDA?

Para formar un comité habitacional se deben seguir los mismos pasos y requisitos para formar otra organización comunitaria, como una Junta de Vecinos. Es decir, es necesario juntar a los interesados a ser parte en una asamblea y celebrar la reunión ante un oficial de Registro Civil o un Notario.

Para hacerlo, se debe que tener un registro de los asociados y tomar decisiones en conjunto, como los estatutos de esa misma organización y su directiva.

Luego, inscribir la organización en la comuna respectiva a la que pertenezcan y comenzar a operar en pos de los objetivos que hayan acordado entre todos y todas. Entre ellas, un comité de vivienda.

Estas organizaciones sirven para representar los intereses definidos por los miembros ante una EGIS (Entidades de Gestión Inmobiliaria Social), el Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanismo) y todos los organismos que los podrían asesorar o que están involucrados en el proceso para postular a subsidios habitacionales colectivos.