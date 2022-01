Santuario San Sebastián estará cerrado hasta el 23 de enero

Fotografía del 16 de enero de 2022, subida por la página oficial del Santuario San Sebastián de Yumbel.

La concurrencia de personas a la ciudad de Yumbel, es una tradición que se lleva a cabo todos, o casi todos los años, si consideramos la suspensión por pandemia, los 20 de enero y 20 de marzo. La peregrinación convoca a miles de feligreses que concurren al santuario de San Sebastián para honrar al santo.

Este año la asistencia al santuario, nuevamente, debió ser suspendida producto de la pandemia mundial que afecta al país desde el 2020. Por esto mismo, diario La Tribuna contactó a José Sáez, alcalde de la comuna de Yumbel, para conocer su apreciación de la situación.

En primer lugar, el edil comentó que “hasta la fecha se han realizado diversas coordinaciones ante la contingencia del 20 de enero. Como municipio nos mantenemos en conversaciones con Carabineros junto a la Seremi de Salud, quienes en los próximos días se mantendrán en la comuna atentos a la cantidad de personas que podría llegar a Yumbel”.

“Esperamos que no sea así y los feligreses comprendan que este 20 de enero no se va a realizar de manera presencial, debido al aumento de casos de covid-19 en nuestro país, es por esto que el llamado es a no concurrir a la comuna”, sostuvo.

En segundo lugar, el alcalde detalló que se habilitará un mayor contingente de Carabineros “ante la llegada de vendedores ambulantes, ya que, dicho comercio no está autorizado”. Asimismo, recalcó que solo funcionará el comercio habitual para garantizar que la asistencia de público se mantenga baja.

Asimismo, otra de las instituciones que aportarán durante la jornada de hoy es la Seremi de Salud de la región del Biobío. “Se contará con la presencia de una cuadrilla sanitaria quienes se van a encontrar en la comuna realizando una labor fiscalizadora que asegure que se cumpla la normativa de la fase tres”, enfatizó el edil.

En otro ámbito, la máxima autoridad comunal habló acerca de la importancia de esta celebración en la zona. “San Sebastián es uno de los santos más reconocidos de nuestro país, teniendo, inclusive, fieles a nivel mundial, quienes cada 20 de enero y 20 de marzo llegan a la comuna a pagar mandas o a visitar el campo de Oración y su santuario”, expresó.

“En promedio se estima que las comunas tienen una afluencia cercana a las 200 mil personas, lo que sin duda revela el amor y fe que muchas personas tienen por San Sebastián y su tradición”. Sin embargo, “estando en este contexto de pandemia debemos decir que recibir a esta cantidad de personas es un riesgo latente, para nuestros vecinos”, concluyó.

De parte del Arzobispado de Concepción se entregó un comunicado oficial en el que se afirma que “ante el complejo escenario que enfrenta el país producto de la pandemia por covid-19 y la preocupación mundial frente a la variante ómicron, la Iglesia de Concepción, en su irrestricto compromiso por la vida y la salud de las personas, hace un fuerte llamado a no acudir al Santuario San Sebastián de Yumbel del 19 al 23 de enero de 2022, porque estará cerrado”.

“Para acercar la festividad a los fieles, resguardando su salud y bienestar, se llevará a cabo una transmisión online a través de las redes sociales del Arzobispado de Concepción y del Santuario de San Sebastián”, añade el documento.

“Es importante evitar aglomeraciones, ya que, son una fuente de riesgo de transmisión y propagación del virus. Aquellos que quieran peregrinar al Santuario de Yumbel y agradecer a Dios, pueden hacerlo después del 23 de enero. San Sebastián los espera durante todos los días del año”, concluye el comunicado entregado el 13 de enero de este año.

Por último, la Seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas, junto al delegado presidencial Patricio Kuhn y el alcalde de Yumbel, Jorge Sáez, presidirán un punto de prensa denominado “Fiscalización Festividad Religiosa San Sebastián de Yumbel”, el cual se llevará a cabo cerca de las 11:00 horas en la Plaza de Armas de la ciudad donde se entregará un balance de la jornada.