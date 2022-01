proyecto de profesionalización del fútbol femenino solo espera la aprobación del senado

Pareciera que el gran triunfo conseguido por Christiane Endler en los premios The Best de la FIFA, permitió darle un nuevo impulso al proyecto que busca profesionalizar el fútbol femenino en Chile. Ello, porque ayer la Comisión de Educación y Cultura del Senado aprobó, en general, el proyecto que busca profesionalizar dicha disciplina deportiva.

Cabe recordar que la iniciativa promovida por la diputada Erika Olivera busca la concreción de establecer un contrato entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y las deportistas que, sean parte del Campeonato Nacional Femenino de Fútbol.

“Este es un gran avance, un gran paso y reconocimiento para todas las mujeres que sueñan con transformarse en grandes jugadoras para nuestro país”, sostuvo la diputada y ex atleta nacional.

La propuesta pasará a ser discutida en el pleno del Senado, donde continuará su último trámite para transformarse, definitivamente, en Ley.

LOS NÚMEROS NO MIENTEN

Según un estudio llevado a cabo por el trabajo investigativo, denominada “Radiografía del fútbol femenino en Chile”, el 98,3% de las jugadoras es soltera, mientras que sólo el 1,2% es casada, el 0,4% tiene acuerdo de unión civil y el 0,2% es separada. Dado lo anterior, es que no se pueden realizar análisis por estado civil dada la falta de representatividad de los otros grupos. Referente a los hijos, el 94,8% de las jugadoras no tiene ningún hijo/a, el 2,7% tiene un hijo/a, el 1,2% tiene de 2 a 3 hijos/as y el 1,3% no responde.

En cuanto al aspecto laboral, las jugadoras de fútbol que tienen contrato corresponden solamente a jugadoras de la Primera División, siendo un 8,2% del grupo. El 16,3% tiene un acuerdo escrito con el club (sin contrato) y un 11,7% tiene un acuerdo verbal con el club. Mientras que las jugadoras de la Primera B, el 11,9% tiene un acuerdo escrito con el club (sin contrato) y un 29,2% tiene un acuerdo verbal con el club. En ambos grupos, más de la mitad de las jugadoras está inscrita únicamente al campeonato ANFP.