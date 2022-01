Dirigentes transportistas: medidas de seguridad en la Macrozona Sur son insuficientes

Dirigentes transportistas lamentaron que las diferencias ideológicas hayan comenzado a cobrar la vida de transportistas, cuya preocupación paso de ser la maquinaria en la que trabajaban a su integridad física.

Voceros de gremios del transporte lamentaron los últimos hechos de violencia terrorista ocurridos en la Macrozona Sur, mostrándose críticos de la pasividad del gobierno saliente y desconfiado de la voluntad del entrante para evitar que estos hechos continúen escalando en magnitud y cantidad.

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal, Heriberto López, dijo a diario La Tribuna que “gracias a los estados de emergencia nuestros colegas de la ruta de carretera pueden transitar con mayor seguridad, no así nuestros pares del sector forestal, donde ha habido más atentados y ya tenemos la muerte de un operador forestal y casi tenemos otro muerto más por un disparo en la cara a un conductor forestal la mañana de ayer, si bien el trabajador está fuera de riesgo, el Gobierno entrante no genera ninguna confianza respecto de las iniciativas que está tomando o que va a tomar, cosa que nos preocupa hoy, porque si bien en el Gobierno anterior se cometieron errores, nos quedamos con una ley Barrios que va a ayudar a condenar con mayor eficacia los posibles atentados, y los estados de emergencia que se están generando han entregado bastante más seguridad, principalmente en las rutas y carreteras, no así en el sector rural, donde no surtió el efecto que uno quisiera”

TRANSPORTISTAS DESCONFÍAN DEL GOBIERNO Y SU ROL PACIFICADOR

Respecto al futuro de la seguridad en el gremio transportista, el dirigente gremial transportista dijo a que “el Gobierno entrante, con todo su conglomerado, nunca han condenado públicamente las acciones de violencia que se generan en esa zona y están a un mes de ser Gobierno, por lo que esperamos una propuesta más sólida de condena a esta violencia y terrorismo”. López agregó que “si este Gobierno mantiene la misma política que mostró durante su proceso de campaña a la presidencia o se mantienen sin condenar la violencia, obviamente al gremio de los trabajadores forestales nos van a tener permanentemente en las rutas”. El dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal dijo que “los dueños de las máquinas no son los que operan esos equipos y por lo tanto pueden haber miradas distintas de un mismo problema y la movilización es para nosotros el único mecanismo válido para nosotros hoy en día, los otros ya se han agotado”.

Por su parte, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, manifestó que “lo que está ocurriendo no es novedad y lo venimos diciendo hace muchos años, el nivel de violencia que se ha alcanzado ya ha llegado a afectar a los trabajadores, ya no están conformes con quemar equipos, quemar cabañas, robar y atacar, sino que hoy se está afectando la vida de los trabajadores, y este es el centro de la violencia, por lo que llamamos a la autoridad a frenar esto, porque no es posible que las diferencias hoy se solucionen con enfrentamientos, destrucción y violencia”. Según Muñoz, “el estado de excepción en el que se encuentran distintas zonas de conflicto podría ser un apoyo para llevar el orden a ciertos lugares que viven problemas como este, pero hoy estamos viendo que eso está absolutamente sobrepasado, desde octubre de 2021 a fines de diciembre tuvimos 15 atentados, por lo que no vemos que esta herramienta sea útil, sí se pasean los militares, quemando petróleo y aceite, pero nosotros no vemos el efecto práctico”.

ENFOQUE ERRÓNEO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El vocero gremial de los contratistas forestales dijo que “esto no se ha enfrentado como nosotros creemos que se debe enfrentar, uno de esos es el estado de excepción para controlar a estos grupos terroristas y otro es abrir caminos de diálogo para que todas las víctimas que sufren puedan hablar con las autoridades, y ver cómo se llega a la tranquilidad, cosa que no se ha hecho, aunque sí hay esfuerzos de largo plazo, el problema es que hoy se requiere de acciones inmediatas”. René Muñoz lamentó, a su vez, el hecho de que “después de ocho años, este tipo de problemas lejos de solucionarse, van en aumento, en el gobierno de Piñera la violencia en contra de nosotros fue el doble, todo va en aumento y todo va en escalada, por lo que el Estado tiene que buscar mecanismos para solucionar estos problemas, que ya se ha convertido en un círculo virtuoso del delito, la devolución de tierras ancestrales ya no se nombra, hoy tenemos la violencia, la destrucción, el delito, el robo, el tráfico de armas”.