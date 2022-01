Parque del carbón lanza parrilla veraniega para recibir visitantes

Se trata de uno de los imperdibles de la Provincia de Arauco y este verano, más que nunca, se alza como un destino obligado para quienes visiten Lebu o sus inmediaciones.

Con una superficie de 45.700 metros cuadrados que se extiende por un kilómetro hasta la Playa Bocalebu, este espacio, abierto a todo público de martes a domingo, entre las 09:00 y las 20:00 horas, cuenta con todo lo necesario para quienes desean conocer más acerca de cómo la minería del carbón moldeó los destinos de la Región y el País.

El director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la región del Bío Bío, Samuel Domínguez, realizó una visita inspectiva a las instalaciones y destacó el valor patrimonial de este espacio. “Acá se puede conocer gran parte de la historia de la comuna de Lebu, desde la época en que sus habitantes eran balleneros y luego van a poder revisar gran parte de la historia carbonífera y donde se guardan piezas de incalculable valor patrimonial. E incluso para las personas que solo quieran venir a caminar, a disfrutar de la belleza del paisaje de Lebu puedan recorrer las 4,7 hectáreas, con áreas verdes, descansar, pueden venir a hacerlo”, indicó.

Asímismo, el representante del Serviu, organismo que tiene a su cargo el financiamiento y supervisión de la mantención del Parque, revisó que se cumplan todas las normativas sanitarias dispuestas por la autoridad del ramo, para evitar contagios de Covid 19.

Quien también realizó un especial llamado a visitar este centro histórico y patrimonial, fue don Héctor Vergara, ex minero y actual monitor del Parque del Carbón. “Trabajé 29 años en la mina del carbón. Acá yo encuentro mi pasado y no solo el mío sino el de mi padre, de mis abuelos y de tantos mineros que muchas veces entregaron su vida tratando de arrebatarle la riqueza a las entrañas de la tierra (…) Este es un museo abierto en el que junto a mis colegas, les invitamos a todo Chile y a todo el mundo, por qué no, a que vengan a conocer nuestra historia” señaló emocionado.

Entre las actividades que el parque ha preparado para quienes deseen conocerlo, destacan ferias artesanales, muestras fotográficas, juegos tradicionales e incluso la Fiesta de la Challa, un antigüa tradición, cuyo origen es difícil de cifrar, y que consiste en arrojarse agua, entre las primeras horas de la mañana y el toque del mediodía de cada 02 de febrero, sin mediar motivo alguno y sin importar origen, raza ni autoridad de la persona.

Sin embargo, más allá de las actividades, uno de los principales atractivos del Parque del Carbón, corresponde a la casona patrimonial perteneciente a la familia Errázuriz que se construyó hace más de 130 años y que fue restaurada para mantenerla como testimonio de un pasado glorioso. En ella se puede acceder a un viejo piano, de aquellos que funcionaban de manera automática con un rollo de cuerda o incluso a la recreación de un chiflón, en el que el visitante se puede adentrar, acercándose a la experiencia de ingresar a una mina.

Para quienes deseen informarse sobre las actividades y otros detalles del Parque, pueden hacerlo en la cuenta de Instragram @parquedelcarbon o escribiendo al correo parquedelcarbon@gmail.com