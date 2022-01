Cientos de peces mueren tras labores de limpieza en Laguna Esmeralda

Tanto los voceros ambientalistas como la autoridad municipal concordaron en que hacen falta mejores medidas de impacto medioambiental en el futuro, para evitar nuevas alteraciones a los ecosistemas urbanos en el futuro.

La muerte de miles de pequeños peces fue el resultado del desagüe de la Laguna Esmeralda, a raíz de las labores de limpieza realizadas al cuerpo acuífero, lugar ícono de la ciudad de Los Ángeles.

El especialista en educación ambiental, Juan Macaya Miranda, indicó a diario La Tribuna que “mientras pasaba por la laguna, me fijé en un tiuque, que estaba capturando una pocha, pececillo pequeño que se utiliza a veces para la pesca deportiva”. Macaya dijo que “las pozas que dejaron el secado de esta laguna para su limpieza están llenas de miles de pequeños pececillos que murieron por falta de oxígeno y por las temperaturas elevadas, pero el problema es que no se tomó ninguna medida de mitigación”. El académico ambientalista comentó que “para este tipo de eventos, las autoridades debieran tomar medidas de mitigación, incluso si van a hacer obras ligeras de limpieza de esta laguna, lo que significa básicamente realizar una captura de estas especies, lo que permite la sobrevivencia y repoblación del hábitat”.

El ciudadano angelino explicó que de no realizarse estas medidas preventivas a la hora de hacer este tipo de limpiezas, que implican un impacto al medioambiente de los distintos ecosistemas que conviven “genera problemas en toda la cadena, las gaviotas y gaviotines que forman parte del paisaje pierden una de sus fuentes de alimento, lo mismo pasa con los cuervos o cormoranes que llegan al lugar y que también son parte del paisaje”. Juan Macaya dijo a Diario La Tribuna que “esta área recreacional para la población de Los Ángeles y de los turistas que llegan a la zona”. El especialista ambiental dijo que “en estos tiempos, cuando la población y el mundo está preocupado de la conservación del medioambiente, deberíamos tomar medidas mínimas de prevención para que esa población que es nativa de las lagunas de la zona, que se mantienen en un cierto estado natural donde no hay contaminación se preserven con el paso del tiempo en nuestra ciudad”.

MALOS CRITERIOS AFECTAN VIDA DE LA LAGUNA

La presidenta de la coordinadora Ciudadanía Ambiental, Mónica Ehrenfeld, dijo a Diario La Tribuna que “esta laguna artificial recoge las aguas del Canal Municipal y está destinada a generar belleza escénica y tal vez no es natural, sin embargo, siempre que hablamos de espejos de agua o lagunas, estos albergan vida y esto es lo que nosotros queremos y que la gente está pidiendo, respeto por la vida, por lo que considero interesante lo que dice el director de Aseo y Ornato, que en un futuro esto se va a considerar, porque si bien es cierto que se recolectan aguas que van a llegar ahí y se tiene que hacer un drenado de la laguna, no es necesario evadir la evaluación de impacto ambiental y tenemos que aprender y prepararnos, no ir exterminando paulatinamente la vida, porque nosotros no somos dueños de este planeta y tenemos que tener esto en consideración, yo soy vida y quiero vivir rodeado de vida, que también quiere vivir”.

Ehrenfeld agregó que “también es necesario considerar la contaminación por pesticidas de la cual han sido presa varios esteros en el sector de la provincia de Biobío, existe un concepto de cuenca que significa que todas las aguas drenan, lo que hace probable que estas aguas contaminadas estén llegando al canal municipal y a la laguna, por lo que también hay que tener cuidado con eso”. La ambientalista finalizó diciendo que “tener un criterio de impacto ambiental en la Municipalidad es algo que hace mucha falta”.

RUTINA DEBERÁ REPLANTEARSE

Desde la Municipalidad de Los Ángeles aseguraron, en tanto, que “esto pasa cada vez que se hace lavado y secado de la laguna, por lo que todo lo que se produce orgánicamente en la laguna muere producto de estas limpiezas”. El encargado de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Los Ángeles, Iván Ñancupil, manifestó que “los peces que murieron producto de la limpieza de la Laguna Esmeralda corresponden a la especie Cheirodon galusdai, vulgarmente conocidas como pochas, especie endémica de la región centro-sur de Chile, distribuida desde la región del Maule hasta la región de Los Ríos”. Según Ñancupil, “en el caso de la Laguna Esmeralda, estos peces son arrastrados por las aguas provenientes del canal municipal, que se acumulan en la Laguna.

El encargado de Aseo y Ornato municipal explicó que “el proceso de limpieza de la laguna se realiza tres o cuatro veces al año, dependiendo de la proliferación de las plantas acuáticas, producto de las mejores condiciones climáticas de la temporada veraniega y la acumulación de sedimentos producto de las aguas lluvia recibidas en invierno”. Iván Ñancupil afirmó que “la no realización de estos trabajos de limpieza podría producir la emanación de malos olores, crecimiento excesivo de plantas y en el caso más extremo, la transformación de la laguna en un cuerpo de agua sin vida”. El jefe de Aseo y Ornato Municipal finalizó indicando que “si bien la muerte de los peces mencionados es lamentable, la población de estos se verá rápidamente recuperada, producto del constante flujo de agua proveniente del canal municipal y se evaluarán posibles medidas para evitar la muerte de peces cuando se realicen los futuros trabajos de limpieza”.