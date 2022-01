Intensifican plan de seguridad en redes eléctricas este verano en Biobío

Frontel dio inicio a su Plan Verano que intensifica las actividades de mantenimiento, despeje y protección de sus redes. “Nuestra tarea se extiende durante todo el año, pero el fin de las lluvias permite el avance más eficiente de las faenas de roce. Lo que buscamos es alejar eventuales riesgos para la red y aumentar la seguridad del suministro para la comunidad, tanto en sectores urbanos como rurales”, dijo Fernando Caire, gerente zonal de Frontel Biobío.

Frontel entrega energía a cerca de 158 mil clientes en la región, y para asegurar la calidad y continuidad del servicio eléctrico es que desde 2018 ejecuta un fuerte plan de inversiones para disminuir las horas sin luz por año. “La autoridad eléctrica definió un estándar exigente a las distribuidoras, con máximos de 14 horas sin servicio. Gracias a la inversión en la red, nuevos alimentadores, sistemas de respaldo, control de vegetación y mayor tecnología, hemos cumplido la exigencia”, explicó el ejecutivo, quien comentó que en la región comunas como Contulmo, Laja y Cabrero han pasado de un promedio de 65 horas sin suministro en 2017 a 4 horas promedio en 2021.

La operación de Frontel se desarrolla en comunas de extrema ruralidad y con alta densidad arbórea. Por ello, el Plan Anual de Control de Vegetación monitorea permanentemente las redes y ejecuta labores de mantenimiento, para alejar posibles riesgos que puedan afectar el tendido eléctrico y sus estructuras, ya que la principal causa de interrupciones en el suministro es la caída de árboles o ramas sobre la red.

Frontel con un fuerte foco en entregar un servicio continuo y seguro a sus clientes, destina anualmente casi tres veces más recursos a mantenimiento, que los montos exigidos por la autoridad. Así, para este Plan Verano la distribuidora contempla seguir realizando mantención y despeje de redes eléctricas y aumentar el número de brigadas, con más de 100 personas que trabajarán en forma permanente en el desarrollo de estas faenas.

Pese a que la normativa que regula la faja eléctrica prohíbe construcciones y plantación de árboles bajo la red, propietarios de predios o empresas forestales no cumplen con dicha indicación y ponen en riesgo el suministro y la seguridad. "Nuestro compromiso es mantener la calidad y continuidad del suministro eléctrico, y para ello la disposición de la comunidad es fundamental. Por esto, reiteramos el llamado a no plantar ni construir en las inmediaciones del sistema de distribución de electricidad y a permitir que nuestras brigadas ejecuten las faenas de mantenimiento arbóreo, que van en beneficio de la seguridad de su propia comunidad", concluyó Caire.