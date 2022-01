Residentes de villa Coigüe exigen acceso al río Biobío

Las denuncias ciudadanas han permitido visibilizar diversas problemáticas que afectan el diario vivir de los residentes de la provincia de Biobío. Esta vez fue el turno de Pablo Morales, locatario de la Villa Coigüe, quien recurrió a diario La Tribuna para evidenciar la problemática que los aqueja hace un par de semanas. Según comentó, “acá en la villa teníamos libre acceso al río Biobío y, lamentablemente, nos pusieron un portón de bloqueo, el cual nos limita el acceso a la ribera del río”.

Debido a esta situación, que acompleja a los vecinos y vecinas de la villa radicada en la comuna de Negrete, es que se realizó una denuncia en el Ministerio de Bienes Nacionales, quienes, a través del correo aseveraron que la denuncia será derivada a la seremi de la región del Biobío para analizar el caso e informar su procedencia

Por otra parte, el denunciante aseguró que el alcalde de la comuna “no quiere meterse en el asunto. Hizo oídos sordos, así que no tenemos apoyo por parte de él”. Para contrastar esta información, diario La Tribuna contactó al área de comunicaciones de la Municipalidad de Negrete, no obstante, al cierre de la nota no hubo un pronunciamiento oficial.

Quien se refirió a esta denuncia fue la diputada por el distrito 21, Joanna Pérez, quien manifestó que “hemos recibido la solicitud o denuncia de los vecinos por qué en el sector de Coigüe en Negrete necesitan que se hagan gestiones para facilitar el acceso al río (…) Hay un espacio que se ha cedido por los propios vecinos de manera voluntaria, una servidumbre legal, por lo tanto, el alcalde va a buscar la fórmula de habilitar de mejor manera para tránsito vehicular y peatonal (…) estamos confiados en que, además, con los oficios que hemos remitido y por la voluntad de las partes, se pueda buscar una solución atingente a la problemática de los vecinos”.

¿QUÉ DICE LA LEY?

Según la sección Ley Fácil de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile las riberas de lagos y ríos son consideradas “bienes nacionales de uso público y por tanto pertenecientes a todos los habitantes de la nación”.

“Si usted quiere ir a la playa con fines turísticos o de pesca, y no existen vías o caminos públicos para poder llegar a ella, los dueños de los terrenos deben facilitar su acceso de forma gratuita. Tal derecho está amparado en el artículo 13 de la Decreto Ley N° 1.939, de 1977”, agrega el documento.

Asimismo, “la fijación de las vías de acceso corresponde al Intendente, previa audiencia de los propietarios, arrendatarios o tenedores del terreno. Si no asisten o no se llega a acuerdo, el Intendente debe determinarla prudencialmente, evitando causar daños innecesarios”.

En cuanto a las sanciones, la ley establece que “aquella persona que cierre o impida el acceso a una playa, lago o río, tendrá como sanción una multa de entre diez y cien unidades tributarias mensuales. Si se produce reincidencia, la multa podrá ser hasta el doble del máximo establecido, es decir doscientas unidades tributarias mensuales”.

A fin de cuentas, según la página de Chileatiende, se podrá denunciar cuando no exista otra vía o camino público de acceso; cuando el acceso sea a través de terrenos vecinos o colindantes con las playas, ríos o lagos; cuando el acceso se solicite para actividades turísticas y/o pesca.

Por último, el trámite se puede realizar durante todo el año en el sitio web, oficinas, teléfono o correo electrónico del Ministerio de Bienes Nacionales. Otra opción es concurrir a las intendencias regionales y gobernaciones provinciales.