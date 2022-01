Piden definir un “caudal mínimo ecológico” en los Saltos del Laja

La implementación de un estudio para definir un “caudal mínimo ecológico” solicitó el vocero de la Cámara de Turismo de Los Saltos del Laja, José Sanzana, quien indicó que es necesario conocer el volumen de agua adecuado para el principal sector turístico de la región. Agregó que creación de una Junta de Vigilancia “no soluciona para nada el problema”.

CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO

Sanzana comenzó indicando que “nosotros siempre abogamos porque debía existir una Junta de Vigilancia, eso es absolutamente necesario, pero por mi parte no estaba tan de acuerdo con el tema, tal cual como se planteaba. Primero porque debiese ser más consensuada, a nosotros sólo nos llamaron para informarnos. Si bien es cierto que Los Saltos del Laja no tienen Derechos de Agua, hay un reconocimiento de los agricultores que han dejado pasar el volumen de agua, y eso no se discute”.

En esa misma línea, agregó que “esto no soluciona el problema de Los Saltos del Laja, ya que una cosa es un Acuerdo de Creación de Junta de Vigilancia, pero otra cosa es cómo se está ordenando la cuenca en su conjunto. Dentro de esa línea y de esa fórmula matemática que tienen para distribuir el agua, Los Saltos del Laja siempre ha sido marginados y hoy día es cierto de que los agricultores están haciendo un esfuerzo y de ahí les sacan siete metros cúbicos de agua, en relación que eso no alcanza a ser ni siquiera el 5% del volumen de agua total que caen para la agricultura, pero no se establece un caudal mínimo ecológico, y la verdad es que nunca nos consultaron si estábamos de acuerdo en implementarlo –o más bien imponernos- un volumen de agua”, puntualizó.

ESTUDIO PARA DEFINIR VOLUMEN

Junto con lo anterior, mencionó que “este volumen de agua salió de un acuerdo anterior para recuperación del lago, pero este consideraba diez metros cúbicos, pero lo dejaron en siete, y nosotros lo aceptamos porque era un convenio para la recuperación del lago Laja. No obstante, hoy día nos hacen pasar esos siete metros cúbicos como que estuviéramos de acuerdo, pero la verdad es que no, ya que consideramos que debe haber un estudio que defina cuál es el volumen que debiera tener el Salto del Laja”.

El dirigente remarcó que “estamos en una crisis hídrica y todos estamos haciendo esfuerzos, pero resulta que dentro de los cálculos que realiza el Estado –a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y la Dirección General de Aguas (DGA)- deberían considerar una caudal mínimo ecológico, ya que el actual Código de Aguas no sirve porque no establece nada”.

El vocero de la Cámara de Turismo profundizó en el malestar que existe en parte del sector frente a este tema, relatando que “lo único que estamos garantizando es volúmenes de agua para agricultores que no existían años atrás, ya que hoy día se incorpora el Laja – Diquillín fuertemente, generando una mayor tensión sobre los agricultores que están desde las compuertas de Canalistas del Laja hacia abajo, entonces es todo un conflicto que hay, y no podemos estar contentos con eso”.

UN CAPÍTULO ABIERTO

Por último, Sanzana dio a conocer que esperan recuperar parte del caudal histórico del afluente. “Para nosotros no es un capítulo cerrado, estamos viendo en donde hacer hincapié. Me interesa dejar en claro a la DOH y la DGA que los Saltos del Laja va a seguir haciendo esfuerzos para recuperar un volumen de agua ecológico o ancestral, entendiendo las necesidades de la crisis hídrica, y el llamado es fuerte y claro a nuestros diputados y senadores a que se la jueguen por el ícono regional que es los Saltos del Laja, y por los agricultores aguas abajo”, finalizó.