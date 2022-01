Cámara de Comercio contrarios a proyecto de indulto a presos del Estallido Social

Muchos dueños de comercios independientes tuvieron pérdidas considerables y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo fue crítica frente a la falta de iniciativas para ayudar a dicho grupo de personas.

Voceros de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Los Ángeles criticaron la propuesta del Presidente Electo, Gabriel Boric, de avanzar en el proyecto de indulto a los presos del Estallido Social, al considerar que la medida sentaría un precedente de impunidad frente a la comisión de delitos y dejaría indefensos a los emprendedores de Los Ángeles y del país.

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Miguel Pezoa, dijo a diario La Tribuna que “en ese periodo se vio afectado el comercio de todo el país, con la irrupción de una cantidad muy grande de gente que rompió locales comerciales, por lo que la idea de lo que presenta el Presidente Boric es perdonar a los responsables de uno de los más grandes desmanes que se hicieron en nuestro país, quedando sin castigo alguno”. Pezoa dijo que se pregunta “¿no será posible que el señor Boric se pregunte cómo compensar a aquellos que perdieron sus locales y su fuente de trabajo? Para ellos no hay nada”. Pezoa criticó “la falta de propuestas para solucionar el problema de los que perdieron, en algunos casos, casi todo”.

MALA SEÑAL PARA EL COMERCIO

El vocero de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, dijo que “lo que esta propuesta demuestra desde el gobierno es que hoy hay impunidad y un castigo para aquellos que generaban una fuente de trabajo y que la perdieron, permanente o temporalmente y el problema es que esto se repite en un país donde, en general, los que respetamos la ley vivimos en un limbo”. Miguel Pezoa dijo que “hoy por hoy tenemos leyes que son muy garantistas para con los delincuentes, cosa que tenemos que cambiar”. Además, el representante del gremio comercial dijo que “todos deberíamos estar preocupados desde el minuto en que se pretende hacer una Constitución donde el Código del Trabajo va a estar fuertemente influenciado en materias que afectarán al comercio, como el hecho de no poder despedir personal, horarios laborales más cortos, que obviamente desincentiva a aquellos emprendedores que se quieran instalar y generar una actividad comercial, porque el emprendedor toma en consideración todos los elementos que tiene a la vista y en este minuto lo que está pasando en la constituyente no resuelve esta materia”.

Pezoa dijo a diario La Tribuna que “si esta problemática se resuelve con resultados favorables para los que causan los desmanes el comercio va a estar fuertemente complicado y va a ser desagradable, porque cuando ya estábamos acostumbrados a trabajar hasta las 10 o 12 de la noche y a que la gente pudiera recorrer el centro con su familia, hoy a las ocho o nueve de la noche parece una ciudad muerta”. El concesionario del Club de la Unión de Los Ángeles y director de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Hernán Hernández, señaló que el indulto “es una señal poco alentadora, porque si bien pueden haber casos particulares que fueron comprometidos de rebote, muchos de los manifestantes para quienes están pidiendo impunidad son personas que están absolutamente clarificadas e identificadas en lo que hicieron”.

POSIBLE IMPUNIDAD

Hernández dijo que “si llega a darse lo propuesto, se dejará un muy mal precedente para quienes sí aceptan la autoridad, para quienes sí nos sometemos a la autoridad y a quienes respetamos la propiedad particular ajena”. A pesar de lo anterior, el vocero de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo manifestó que “sí creo que debe verse caso a caso y no se puede generalizar, porque entiendo que dentro de estos detenidos hay gente que fue sorprendida in fraganti, con bombas molotov, atacando a Carabineros, por lo que no todos merecen las mismas penas, pero tampoco una ley que indulte a cualquiera, sin ningún protocolo”. Respecto a la señal política de la iniciativa, el vocero de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo remarcó que “esperamos que esto no afecte a las pymes ni al emprendimiento, para poder trabajar en forma ordenada y respetando la ley, pero con libertad, porque estamos viendo que hoy, por la pandemia y el tema social se ha dado una especie de salvaguarda alrededor del comercio ilegal, por ejemplo, que complica en especial a las pymes, que ya veníamos complicadas y con esa competencia desleal la situación se vuelve aún más compleja”.