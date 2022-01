Why Fox, Why?: “Un rock un poco experimental tirando a lo electrónico”

Conversando con diario La Tribuna los músicos afirmaron que, además de ser la única banda angelina participando, fue su primera presentación en vivo.

Diego Alveal, Nicolás Parra y Nicolás Mayorga, tres jóvenes músicos angelinos, componen la agrupación denominada Why Fox,Why? que, con tan solo meses desde su formación, ya cuenta con más de 2500 visitas a su canción The End of Me en la plataforma YouTube y más de 90 oyentes mensuales en Spotify.

A raíz de su reciente éxito, diario La Tribuna se contactó con la banda para conocer con más detalle, tanto sus inicios como su prometedor futuro.

Carátula del primer single de la banda.

¿Cómo nació ‘Why Fox, Why?’?

Nicolás Mayorga, guitarrista, tecladista, productor y compositor de la agrupación, comenzó respondiendo lo que podría ser una de las preguntas más repetidas en la carrera de la banda. “Nació en una junta donde se suponía que íbamos a grabar una canción del Nico Parra. Resulta que, entre conversa y conversa, tomamos la decisión de formar algo, porque siempre habíamos querido hacer algo los tres, pero no se daba la ocasión”. Siendo más específico en el inicio, contó que “se me ocurrió una melodía en la guitarra y ahí como que todo surgió, Diego comenzó a hacer unos sonidos raros con la boca (ríe) y ahí todo fluyó”.

¿Cuáles han sido sus principales influencias?

Nicolás Mayorga, reconoce que se le dificulta un poco la pregunta, debido a que escuchan “mucha música y distintos tipos de música”, no obstante, dejó en claro que sus principales influencias como banda son NzcaLines, Radiohead, TwoDoors Cinema Club y Muse.

¿Cómo definirían su estilo de música?

“Como se nombró anteriormente”, expresa Diego Alveal, compositor, letrista, guitarrista y vocalista, “nuestras influencias son un poco diversas y con nuestra música queremos plasmar esa diversidad. Experimentamos, pero siguiendo el hilo conductual del rock y algunos géneros derivados”. Es decir, “tenemos un sonido parecido, pero un poco más experimental, ya que, jugamos con sonidos de otros géneros musicales como, por ejemplo, en nuestra canción (The End of Me) tenemos un poco de drum and bass, electropop y sonidos más electrónicos, como de la era digital”.

¿Cómo fue la experiencia de ir al concurso nacional Talento Planetario?

El encargado de responder esta pregunta fue Nicolás Parra, bajista y compositor, quien manifestó que “fue una experiencia bastante gratificante, más que por el hecho de presentarnos, por la gente que conocimos. Las otras bandas, los otros artistas, permitieron que se generara un ambiente muy bonito. No fue solamente una competencia, fue una instancia para compartir con los demás músicos talentosos, permitiéndonos conocer otros estilos”.

¿En cuántos concursos han participado y cuántas presentaciones llevan?

“Este fue nuestro primer concurso, y nuestra primera presentación, porque llevamos como 3 meses recién en este grupo. Es importante destacar que llevar poco tiempo no significa que seamos poco profesionales. Siempre estamos buscando hacer las cosas bien y lo más profesional posible. No por ser una banda emergente o nueva va a ser mala”, afirmó Nicolás Mayorga.

¿Se proyectan seguir realizando presentaciones? ¿Dónde les gustaría presentarse?

El primero en responder fue Nicolás Parra, quien con entusiasmo expresó que “sí, por supuesto, lo ideal es seguir presentando nuestra música y que la gente nos siga recibiendo con tanto cariño”. Nicolás Mayorga, continuó. “Nos gustaría presentarnos en el Lollapalooza, igual es como algo grande, pero posible, si seguimos así, obvio que sí”.

“Lollapalooza tiene artistas que hacen diversos tipos de música, entonces con nuestra música queremos llegar, por nuestra influencia y sonidos diferentes, a un público bien variado y abierto de mente. Pero eso no significa que no queramos ir a otros escenarios”, agregó Diego Alveal.

Por último, considerando lo reciente del grupo ¿Cuáles son las más grandes aspiraciones que tiene ‘Why Fox, Why?’ para 2022?

“Por el momento, 2022 empezó bastante potente y nos gustaría que continuara así. En cuanto a nuestras aspiraciones para este año, sería lanzar mucho más material, aún no hemos decidido si un EP o un disco completo, pero, independiente de lo que saquemos, lo ideal sería poder tocar ese material en vivo, sería una linda experiencia”, concluyó Diego Alveal.