Los Ángeles: Un 83.4% de la población cuenta con dosis de refuerzo de Covid-19

Más de 28 mil personas mantienen su Pase de Movilidad bloqueados en Los Ángeles debido a que no cuentan con su dosis de vacunación de refuerzo, según las cifras dadas a conocer por la seremi de salud de la región de Biobío, Isabel Rojas, en su visita a Los Ángeles. A nivel provincial, los rezagados alcanzan las 60.332 personas.

Junto con ello, dio a conocer que la capital provincial mantiene un porcentaje mayor al 80% de cobertura con dosis de refuerzo, mientras que a nivel regional los rezagados superan las 217 mil personas.

En particular, Rojas comentó que “nosotros hemos alcanzando casi un millón de personas a nivel regional que ya tienen su dosis de refuerzo. Específicamente en la comuna de Los Ángeles nosotros tenemos una cobertura de un 83.4% en cuanto a la dosis de refuerzo, pero también tenemos una cantidad de rezagados a nivel regional que son 217.474 personas, y específicamente en la comuna de Los Ángeles son aproximadamente 28 mil personas que aún faltan con su dosis de refuerzo”, precisó.

Junto con ello agregó que “desde el primero de enero las personas que no se pusieron su dosis de refuerzo, fueron bloqueados sus Pases de Movilidad, por lo que hacemos un llamado a la población, no solamente para acceder a la habilitación de su pase, sino también porque sabemos que el riesgo de enfermar es mayor, las personas que están siendo casos activos, las personas hospitalizadas y las personas que están llegando a UCI son quienes no tiene su dosis de refuerzo, así que llamamos a las personas a poder inocularse con el fin de ser menos susceptibles a este virus y así mantener los buenos indicadores que tenemos como comuna”.

BALANCE PROVINCIAL DE CASOS

En el balance de la pandemia entregado por la autoridad sanitaria este miércoles, la provincia de Biobío registró cinco casos nuevos: Los Ángeles con tres, y Laja y Yumbel con un caso nuevo cada uno. Además, la capital provincial presentó 67 casos activos, mientras que Yumbel registró 14, y Laja cuatro personas que pueden diseminar el virus.