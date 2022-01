Ex directiva de la Asociación de Tenis de Mesa aclaró las denuncias en su contra

Respecto a la denuncia sobre irregularidades en la ejecución de proyectos deportivos de tenis de mesa, la ex directiva de la Asociación angelina cuestionada, no se hizo esperar y refutó las acusaciones, emanadas por parte del actual tesorero de la organización, Felipe Novoa.

En su declaración, firmada por Mónica Maureira, ex tesorera, en representación de la directiva cuestionada, expuso que, “con respecto al proyecto Open Regionales de Tenis de Mesa IND 2019, este contemplaba la compra de implementación y la ejecución de cuatro fechas de Open (dos en la comuna de Negrete y otras dos en la comuna de Santa Bárbara), de las cuales a la fecha solo se han ejecutado dos.

Agregando que, “con respecto al proyecto denominado, la Asociación angelina forma Y recrea tenimesistas en las comunas y barrios, este también contemplaba la compra de implementación deportiva y pago de honorarios, lo que también fue puesto en marcha en nuestro periodo y no concluida en el periodo actual, existiendo aún plazo para su ejecución final”, explicando, según se expresa en el comunicado que, ambos proyectos no han sido concluidos, razón por la que, no se ha realizado la rendición de los fondos al IND.

En cuanto al tema de la adquisición de compras de la implementación deportiva, se precisó que, “al no existir stock de la mesa que originalmente contemplaba el proyecto, esta fue reemplazada por otra marca y de mayor densidad, mejorando lo que contemplaba el proyecto”.

RELACIONES DAÑADAS

Más adelante, en el propio comunicado aborda temas vinculados con las relaciones personales entre ambas directivas, la saliente y la entrante, lo que terminó, según se expresa, perjudicando el trabajo administrativo. “Lamentablemente con la directiva 2020-2021, las relaciones personales y administrativas se dañaron unilateralmente, no existiendo ningún tipo de comunicación, lo que ha generado muchas especulaciones que, han sido alimentadas por gente maliciosa”.

Se precisó, que con fecha 07 de marzo del año 2020, se hizo traspaso de los saldos disponibles a la cuenta del actual presidente, mediante transferencia electrónica, por la suma de $ 704.000, que estaban disponibles para la continuidad de dichos proyectos. También se hizo entrega vía correo electrónico de la documentación que acredita los gastos que se habían originados hasta esa fecha (factura de compra de la implementación y boletas de honorarios pagadas).

Finalmente, en la declaración, firmada por Mónica Maureira, se puntualizó que las intenciones de reestablecer el contacto con la actual directiva están. “Esperamos reestablecer la comunicación con la nueva directiva, para ayudar en la buena ejecución de los proyectos antes mencionados, para que se pueda realizar la rendición que corresponde ante el IND”.