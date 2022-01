Vecina de Los Ángeles asegura vivir con el riesgo constante de un incendio

A diario La Tribuna llegó una denuncia por parte de Marianela Vera Iturra, propietaria de una casa en la villa Esmeralda, quien afirma estar viviendo con el constante temor de que, el día menos pensado, su hogar sufra un incendio.

“A modo de contextualización, yo tengo por vecinos colindantes hacia el lado Oriente el terreno donde estuvo durante mucho tiempo la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN). Lugar que está a un costado de la multicancha conocida como la multicancha de CONIN”, comenzó explicando Marianela.

La situación del terreno en cuestión lleva afectando de diferentes formas a la locataria. “Yo pago desratización a una empresa que me viene hacer mantención una vez al mes, pero con todo el pastizal que hay al otro lado no sirve de mucho. Sin ir más lejos, la municipalidad nunca nos ha colaborado para desmalezar a la orilla del Quilque. En palabras simples si no fuera por mis perros los ratones harían fiesta en mi patio”.

Además de la presencia de estos animales, la afectada relató una situación aún más preocupante. “Hace unos días atrás, cerca de las 7 la tarde, los maestros de la construcción que están al lado se encontraban trabajando cuando comenzaron a gritar alertando de que había humo. Una persona que transitaba por la calle, corrió a alertarnos, por lo que, inmediatamente llamé a bomberos”, expresó.

“La central de bomberos nos dice que no tenían personal para mandar, afortunadamente, mi hijo se encontraba en casa y logró saltar la pandereta para comenzar a extinguir el fuego. En la desesperación llamé a Carabineros, pero, finalmente, llegó personal de bomberos a socorrernos”, declaró.

Luego del susto, Marianela cuenta que el origen del incendio se debió a que se estaban realizando trabajos de soldadura en un interior. “No había ninguna medida de seguridad, por último, un par de baldes con agua o arena, pero ni extintor tenían”, señaló.

Actualmente, “aún se mantiene una cantidad considerable de escombros apegados a mis murallas y las de mi vecina. Este terreno, independiente si la Municipalidad lo cedió, sigue siendo de propiedad municipal, entonces si llegara a pasar algo ¿De quién es la responsabilidad?”.

La preocupación de Marianela no es menor, ya que, tal como ella plantea “si no hubiese habido nadie que nos alertara del incendio que se estaba generando, no estaríamos contando la misma historia”.

En definitiva, la afectada lo que busca es que “la Municipalidad de Los Ángeles tome cartas en el asunto, es necesaria una supervisión de los trabajos que se están haciendo en este terreno. El riesgo que significa vivir con estos escombros apegados a la pared es constante y necesitamos que los retiren”.

Por último, diario La Tribuna se contactó con la Municipalidad de Los Ángeles para conocer su versión de los hechos, sin embargo, al cierre de la nota no respondieron a la solicitud realizada.