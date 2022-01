Aportan recursos para centro de rehabilitación en Antuco y construcción de cancha en Mulchén

En las comunas de Antuco y Mulchén de la provincia de Biobío estuvo el martes el gobernador Regional Rodrigo Díaz. Primero se reunió con el alcalde antucano, Miguel Abuter, con quien firmó un convenio para el financiamiento de un centro de rehabilitación, por un total de $70 millones.

Más tarde viajó a la comuna de Mulchén, y con el alcalde Jorge Rivas firmaron otro convenio para la reposición y construcción de la cancha de pasto sintético Los Lleuques por 60 millones de pesos.

El gobernador Díaz reconoció que es “súper necesario establecer en Antuco este centro de rehabilitación de personas en situación de discapacidad y de adultos mayores. Hoy hay un equipo de la salud municipal que está trabajando y lo que se hace es muy profesional y de buena calidad, pero están alojándose en una ubicación no del todo positiva, porque son contenedores. Por lo que se necesita traer más dignidad, mejores espacios para quienes trabajan y quienes son atendidos en esta comuna”.

El alcalde Miguel Abuter dijo estar “muy contento. He recibido a nuestro Gobernador Regional, quien ha trabajado de forma muy rápida en estos meses que lleva; de hecho, ya hemos sacado tres proyectos. Eso se agradece y también se valoriza”.

Respecto al centro comunitario de rehabilitación, explicó que “es un proyecto muy importante porque beneficiará a nuestros adultos mayores, personas en situación de discapacidad que serán atendidos por kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y otros profesionales, en un espacio para atender y aliviar las dolencias”.

Asimismo, el gobernador comentó que recorrió la Cancha Municipal de Antuco, que si es parte del Plan de construcción y mejoramiento de 50 canchas para la Región, tendría grandes cambios: “Hemos estado viendo junto al alcalde, a dirigentes deportivos, ecológicos, distintos dirigentes sociales esta cancha que en plena vista pareciera perfecta, pero no lo es. La cancha está inclinada, además no tiene drenaje, lo que hace que se tenga que gastar mucho tiempo que no se pueda utilizar, porque se posa el agua. Además, hay una convicción de carácter ecológica que tiene el municipio para avanzar en ahorrar usos del agua. Entonces, pareciera que tener una cancha con pasto sintético permitiría ahorrar el consumo de agua al equivalente a 300 casas de familias en un año, lo que se podría destinar a otros usos de consumo humano tan necesario en consumos actuales”.

MULCHEN

Además, durante la tarde se firmó al convenio con el alcalde Jorge Rivas para la reposición y construcción de la cancha de pasto sintético Los Lleuques, que se ubicará en el sector Villa La Granja y contempla un espacio de obra de 671,13 m2 para la reparación y mejoramiento del cierre perimetral, iluminación y ruta de acceso universal.

Inmediatamente después, acompañado de dirigentes de la ANFA local, visitaron el Complejo Deportivo que sería mejorado si es parte del Plan de 50 Canchas para la Región del Biobío en cuanto a complementar las actuales dependencias con la construcción de camarines, baños, cierre perimetral, iluminación del recinto y graderías.