Unión comunal de juntas de vecinos de Quilaco: “No esperábamos este atentado”

Un profundo sentimiento de tristeza y desamparo expresó el presidente de la junta de vecinos de Rucalhue, y presidente de la unión comunal de juntas de vecinos de Quilaco Luis Paredes San Martín a diario La Tribuna al ser consultado por el incendio que destruyó el retén de carabineros de la comuna en el sector de Rucalhue, en donde se mantiene una investigación para buscar posibles responsabilidades sobre este hecho.

En particular Luis Paredes San Martín comentó que “la gente hoy día acá en Rucalhue está muy desconcertada, muy dolida por este tema, estamos todos tristes porque no esperábamos este atentado. Estábamos preparados para cualquier otra cosa, para aun incendio forestal o estructural, pero no para que vengan a atentar contra un bien de uso público que a nosotros nos sirve”, precisó.

Junto con ello, Luis Paredes comentó que “hoy día estamos desamparados, porque estamos inseguros y después de este atentado, no sabemos que más viene, pero mi comunidad a quienes represento estamos muy tristes. He recibido el apoyo de muchas organizaciones comunales y demás juntas de vecinos brindando nuestro apoyo, y se hace sentir por los demás villorios de mi comuna donde están muy dolidos por esto, donde nos hace mucha falta y echamos de menos de que la gente se sienta segura”, comentó.

En esa misma línea agregó que “nosotros tenemos la convicción de que si vamos a tener una dotación más grande de carabineros, habíamos luchado mucho tiempo para que nos llegara un radio patrulla nuevo, y por ahí con autoridades se hicieron gestiones y conseguimos que llegara un carro nuevo a Rucalhue, pero ahora ya no vamos a requerir un carro, vamos a requerir un retén nuevo por esto que pasó, y también más personal, y esto que pasó aquí le hace mal al turismo ya que la gente va a decir que no irán a Rucalhue porque es inseguro ahí, y esto es un retraso para lo que es el turismo de la zona, no solo para Quilaco, sino para el turismo de todos estos sectores”, puntualizó.

Por último, el presidente de la unión comunal de juntas de vecinos indicó que la tarde de este lunes se reunirán con el alcalde de la comuna para abordar esta situación que afectó al cuartel policial.