Caso Jordy Olivares: Padre solicitó audiencia con fiscalía para conocer detalles de la investigación

Una reunión con la fiscalía busca concretar Edrei Olivares, padre del fallecido motociclista Jordy Olivares, para conocer sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, y en donde buscan conocer detalles de lo que será la formalización que se llevará a cabo el mes de enero del 2022.

Recordemos que el joven motociclista que falleció el pasado 23 de junio en una colisión vehicular ocurrida en la intersección de calles Colo Colo con avenida Marconi, y en donde su padre –en conversación con diario La Tribuna- apuntó a diversas dudas que tienen como familia sobre el desarrollo de la investigación.

DOCUMENTOS ERRÓNEOS

Edrei Olivares comienza su relato comentando que “el día que fui a retirar el cuerpo de mi hijo se me entrega un documento donde, obviamente por todo lo que estaba pasando en el momento no lo miré bien, y al día siguiente al ir a hacer ingreso al Registro Civil, ahí nos damos cuenta de que decía de que había fallecido en el domicilio, cuando todos sabemos que no es así. En el documento decía de que fue un accidente de tránsito, pero con fallecimiento en el domicilio, y eso también nos da a pensar de que puede haber algo extraño, viendo de que ese día también había un juez en el lugar del accidente, siendo que para nosotros no debería haber estado ahí”, precisó.

Al ser consultado sobre la respuesta por el documento entregado a la familia, Edrei Olivares comentó que “me dijeron solamente que había sido un error, y ahí toman el documento, lo hacen tira y lo botan, y hacen otro documento donde decía de que había fallecido en la vía pública”.

LAS DUDAS DE LA FAMILIA

El padre de Jordy Olivares además se refirió a la noche del accidente fatal de su hijo, en donde apuntan a diversas dudas que tiene los familiares sobre lo ocurrido esa tarde en la intersección de calles Colo Colo con Marconi, donde comentó que “hasta el momento, en cierta instancia hablé con la fiscal y le hice las consultas, y me decía que no debería haber un juez ahí, y es a lo que nosotros también vamos, o sea porqué había un juez, que hacía él en el lugar, y de pronto se fue, y hay rumores de que pueda ser conocido de la otra persona y todas esas cosas a nosotros nos hacen dudar un poquito, y que puede haber algo turbio dentro de la investigación”, apuntó.

Además, Edrei Olivares dio a conocer que solicitará una audiencia con la fiscal encargada de la investigación, para abordar los pasos a seguir en la arista judicial, y donde se realizaría la formalización el próximo 24 de enero: “ahora estoy pidiendo una audiencia para conversar con ella y ver el tema en base a qué va a ser la formalización, porque se va a formalizar el 24 de enero, en donde, por lo que tengo entendido y por lo que he estado preguntando, no se ha llamado a ningún testigo a declarar en el caso”.

ACCIDENTE FATAL: ACUSAN MANIOBRA INDEBIDA

En relación al fatal accidente, Edrei Olivares apuntó a una mala maniobra por parte de la camioneta la tarde cuando su hijo perdió la vida, según el relato de las personas que fueron testigos del accidente: “la persona de la camioneta ve que tenía vehículos delante, por lo que hace la maniobra de adelantar, cruzándose a la pista que le correspondía mi hijo, habiendo línea continua en una esquina, y donde más encima para poder virar a la izquierda en donde pierde toda la preferencia. Y en ese momento ya había cruzado Marconi, cuando la camioneta lo impacta de frente, y lo arrastra alrededor de cinco o seis metros”, explicó.

En esa misma línea agregó que “esta persona al momento de su primera declaración dice que no había visto a mi hijo porque -supuestamente- mi hijo iba con las luces apagadas, pero eso no es así ya que sabemos que al encender la moto, sus luces encienden altiro, y la misma camioneta llevaba cámara y refleja de que mi hijo iba bien, y con sus luces encendidas”, enfatizó.

Por último, Edrei Olivares se refirió a lo que buscan al reunirse con fiscalía, donde comentó que “claro, queremos conversar con ellos y saber en base a qué va a ser la formalización, ya que según se dice que es por cuasidelito al ser un accidente, pero en lo personal para nosotros no es un accidente, ya que si esa persona no hubiese cometido esa infracción de ir en contra del tránsito, realizando esa maniobra adelantando, todo se podría haber evitado, y mi hijo habría estado hoy con nosotros”, finalizó.