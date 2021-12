Padres de chilena asesinada en Estados Unidos exigen justicia

Por primera vez, los padres de Valentina Orellana, adolescente chilena de 14 años asesinada en Estados Unidos, enfrentaron a la prensa en compañía de sus abogados exigiendo justicia.

“Con solo 14 años, Valentina era nuestra pequeña hija. Estaba llena de alegría, tenía grandes sueños para su futuro, y le quedaba mucha vida por vivir. Estábamos juntas en un probador de ropa para la Navidad; escuchamos gritos, nos sentamos en un asiento abrazada rezando, cuando algo impactó a mi hija Valentina y nos lanzó al piso, y murió en mis brazos. No pude hacer nada”, afirmó la madre de la menor a los medios.

Por su parte, Juan Carlos Orellana, padre de la joven, expresó que “estoy realmente destrozado, consternado. Cuando mi señora me llama el 23 de diciembre en la noche indicándome que mi hija había sido asesinada por la Policía de Los Ángeles en el centro comercial, se me vino el mundo encima. No tengo palabras para describir el desgarrador momento que estoy pasando, sobre todo en estas fechas tan especiales”.

“Nos destruyeron como familia, nos destruyeron como padres, como esposo (…) Lo único que quiero es justicia. No descansaré hasta que estén todos estos criminales en la cárcel”, concluyó.

Valentina Orellana falleció el 23 de diciembre mientras realizaba compras con su madre en un centro comercial de Los Ángeles en Estados Unidos. Por el momento, solo se sabe que la bala fue percutada por un policía, no obstante, el caso es materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.