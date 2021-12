Proyecto de rotulación de alimentos para personas ciegas avanza en el Congreso

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con votos transversales el proyecto de ley que busca establecer la rotulación de alimentos en braille para personas no videntes.

La propuesta obliga a especificar el tamaño, y la fecha de vencimiento, información vital para los productos de cara al consumo humano. Además, incorpora la lectura braille de esta información para las personas no videntes.

La iniciativa fue presentada por el diputado, Alexis Sepúlveda, quien destacó que “es fundamental tener información clara de los productos que van para consumo humano en un tamaño adecuado que permita a todos, tanto a personas videntes como no videntes, poder leerlos”.

El proyecto establece como requisito general a todos los alimentos perecibles que contienen fecha de vencimiento, como también a los medicamentos, un estándar para que esta fecha se encuentre indicada en un espacio visible y en un tamaño que permita su lectura sin inconvenientes. De esta forma, se busca facilitar el proceso a las personas con discapacidad visual.

“Estamos muy contentos y esperamos en la semana legislativa de enero votemos este proyecto y transformarlo en una realidad” finalizó Sepúlveda.

En el centro de rehabilitación de personas con discapacidad visual -Amilivi- en Los Ángeles, valoraron que se apruebe un proyecto que establezca una normativa respecto a la rotulación de alimentos para personas con discapacidad visual.

Al respecto, Mónica Chocano, directora de Amilivi, manifestó que “es muy importante que se empiece a tener en cuenta todo lo que es accesibilidad universal. Hay que tomar en cuenta que esto ya viene desde hace muchos años atrás y es muy importante que esto se ponga en conocimiento y en práctica. Hoy en día ya hay algunos productos que están rotulados en braille, como algunos medicamentos y productos de supermercados, pero eso queda a criterio de cada empresa. Entonces ya es hora que se regule y que exista una ley para hacerlo”.

Respecto a la terminología no vidente, Chocano, explicó que “hay unas normativas que se están trabajando hace muchos años con respecto a cómo se debe nombrar a una persona con discapacidad. Creo que si este proyecto apunta a eso, y en el Congreso hablan de personas no videntes no corresponde, porque eso no existe. Se debe hablar de persona con discapacidad visual, ya sea ciego o baja visión. Hace muchos años estamos trabajando con terminologías diferentes para referirnos a discapacidad visual. No deben utilizar las palabras que se usaban antes. Usemos términos universales”.