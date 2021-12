Más de 750 familias rurales son beneficiadas gracias a iniciativa Desafío Agua para Chile

La entrega del agua se llevó a cabo para diferentes usos. Entre ellos, se encuentran la entrega para consumo humano, para uso de riego, mejoramiento y reparación de pozos y de APRS.

“Antes de esto teníamos que traer agua del pozo que había acá. Sin embargo, ahora esta ayuda nos cambia completamente la vida a todos los habitantes de la zona. Es una comodidad que nunca esperamos que íbamos a tener. Somos casi todos agricultores y necesitábamos agua para sobrevivir, les agradezco de todo corazón”, uno de los beneficiados del sector Los Álamos de la comuna de Laja, Mario Arévalo.

Según datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2017, La Araucanía es la región con menor tasa de cobertura de agua potable en población rural con un 28,8%. Ante esta preocupante realidad, el proyecto Desafío Agua para Chile, desarrollado por Desafío Levantemos Chile y CMPC, ha beneficiado, desde septiembre de 2020, a 750 familias de comunidades alejadas en la Región de La Araucanía y el Biobío.

Esta iniciativa se caracteriza por ejecutar proyectos de agua de rápida implementación. Se identifican comunidades de entre 10 a 30 familias que cuentan con dificultades de acceso a este recurso y se ponen en marcha acciones que entregan soluciones seguras y eficientes a estos problemas.

“La importancia de este proyecto recae en la imperiosa necesidad que tienen familias y personas del sector rural de Chile, de obtener un libre acceso a agua, ya que muchos de ellos se abastecen con camiones aljibes que a veces no llegan en el tiempo que necesitan, o deben recorrer extensos trayectos en busca de este recurso”, explicó el director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell.

Por otro lado, Birrell expresó que “es una tremenda satisfacción poder facilitarle la vida a cientos de familias y ver el exitoso resultado de este desafiante proyecto. Entregar acceso a agua limpia mediante tecnologías sustentables es una clara demostración que se pueden complementar soluciones eficientes y reales con acciones de desarrollo comunitario sostenible”.

Por su parte, el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, señaló que “como compañía, tenemos el deber de ayudar a solucionar los problemas que tienen nuestros vecinos y las comunidades donde operamos, y uno de esos es el acceso al agua. Hoy tenemos la oportunidad de ayudar a muchos vecinos de nuestros predios resolviendo un problema que es crucial en la Región de La Araucanía, ya que más del 70% de las personas que viven en zonas rurales no tiene agua potable”. Además, indicó que este problema se origina por las dificultades en el acceso a este recurso natural. “Tenemos un programa para seguir avanzando en esto. Aquí hay mucha gente que no tiene agua, pero no porque no haya, sino porque no se ha dotado de infraestructura. Nosotros tenemos la ventaja de contar con los medios para poder construir y resolver estos problemas de una manera que el Estado muchas veces no puede hacerlo”, finalizó Gazitúa.

Todas las actividades que se realizaron han hecho posible que cientos de familias de sectores rurales del país puedan obtener acceso gratuito y seguro de un servicio tan básico y necesario como el agua.